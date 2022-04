Glasfaserleitung soll deutlich mehr leisten

Viernheim. Die umfangreichen Arbeiten an dem großen Abwasserkanal von der Weststadt hin zur Kläranlage in Nordosten Viernheims schreiten weiter voran. Derzeit wird sogar an zwei Stellen gleichzeitig gearbeitet.

In der Industriestraße neigen sich die Tätigkeiten dem Ende entgegen, während in der Kreuzstraße gerade begonnen wurde. Verlegt werden dort moderne Glasfaserrohre, die bei geringem Gefälle trotzdem eine höhere Durchflussrate garantieren. Sperrungen und Umleitungen beeinträchtigen den Verkehr in diesem Bereich noch bis voraussichtlich Ende Juni.

Kampfmittelräumdienst vor Ort

Zunächst wurden die Baustelle eingerichtet und der Bereich abgesperrt. Mittlerweile wurde die betroffene Fahrbahn, wie auch schon bei anderen Tiefbauarbeiten, nach explosiven Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg durchsucht und die bestehenden Abwasserleitungen durch ein Provisorium ersetzt.

Derzeit beginnt die beauftragte Firma damit, den Asphalt aufzubrechen und zu entsorgen. Danach wird der Graben für den neuen Kanal ausgehoben. Während der Maßnahmen müssen Verkehrsteilnehmer und Anwohner Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Umleitung, die auch für den Busverkehr gilt, führt durch die Sudetenstraße und die Pestalozzistraße. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle allerdings weiterhin passieren. Damit laufen die Kanalbauarbeiten des Entlastungssammlers Viernheim zweigleisig. Die zweite Kolonne führt die Verlegung von der Alexanderstraße bis hin zum Bürgerhaus durch.

Bereits fertiggestellt sind die Rohrverlegungen im Bereich der Vierstraßenkreuzung am Bürgerhaus, wo Königsacker, Kreuzstraße, Lampertheimer Straße und Saarlandstraße aufeinandertreffen. Dort soll in absehbarer Zeit ein Kreisverkehr die Ampelanlage ersetzen.

17,2 Millionen Euro Gesamtkosten

Der weitere Verlauf der Trasse führt in der Kreuzstraße bis in die Siegfriedstraße, weiter durch die Illerstraße und dann in die Wormser Straße und die Friedrich-Ebert-Straße bis hin zur Industriestraße, wo herkömmliche Betonrohre zum Einsatz kommen. Von dort wird das Abwasser im bestehenden Kanal zur Kläranlage neben dem Feuerwehrgelände weitergeleitet.

Für die Gesamtmaßnahme von insgesamt 2,6 Kilometern Abwasserkanal wurden Kosten von 17,2 Millionen Euro veranschlagt. Dafür erhält die Stadt aber auch Zuschüsse, ohne die sich das Vorhaben nicht finanzieren ließe. Bauende soll im Dezember 2024 sein.

Die Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße soll gemäß den Planungen noch bis Ende Mai bestehen bleiben. Dazu gehören auch die Umleitungsregelungen. In wenigen Tagen dürften allerdings die Asphaltierungsarbeiten in der Industriestraße beendet sein und die Stadtwerke sowie die benachbarten Betriebe ab der Straße Neuer Weg wieder mit Kraftfahrzeugen erreichbar sein.

