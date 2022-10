Glänzender Abschluss

Viernheim. Bevor die Leichtathletinnen und Leichtathleten die Hallensaison angehen, stand in Mörlenbach noch ein letzter Wettkampf im Freien an. Im Crosslauf wurden sowohl die südhessischen Meister als auch die Kreismeister gesucht. Der TSV Amicitia Viernheim konnte mit jeweils neun Titeln und insgesamt 29 Medaillen auftrumpfen.

Der jüngste Viernheimer Meister wurde Lukas Munsch in der Altersklasse M8. Über 940 Meter distanzierte er sich in 3:42 Minuten von der Konkurrenz. Jona Rhein wurde in 4:03 Minuten Dritter der südhessischen Wertung. Im Kreis gewann er Silber. Außerdem freuten sich Munsch und Rhein zusammen mit Benjamin Eppel über den zweiten Platz in der Mannschaftswertung beider Titelkämpfe.

Die Ergebnisse im Überblick Die Ergebnisse des TSV Amicitia Viernheim in der Übersicht (Platzierung in Klammern entspricht der Kreiswertung): WKU10 (940 m): Mannschaftswertung: 4. (4.) Prechtl, Winkenbach, Murafova; 7. (7.) Soh, Riedel, Konzelmann W9 (940 m): 11. (9.) Helene Hanske 5:06 min; 13. (11.) Karla Schuhmacher 5:17 min W8 (940 m): 4. (4.) Lucy-Sophie Prechtl 4:13 min; 6. (6.) Malou Winkenbach 4:15 min; 7. (7.) Miray Murafova 4:15 min; 11. (11.) Sophia Soh 4:29 min; 15. (15.) Milena Riedel 4:56 min; 16. (16.) Romy Konzelmann 4:59 min MKU10 (940 m): Mannschaftswertung: 2. (2.) Munsch, Rhein, Eppel; 7. (6.) Diesterweg, Nagler, Marter M9 (940 m): 11. (9.) Lean Nagler 4:30 min; M8 (940 m): 1. (1.) Lukas Munsch 3:42 min; 3. (2.) Jona Rhein 4:03 min; 9. (6.) Benjamin Eppel 4:15 min; 14. (10.) Theo Diesterweg 4:26 min; 16. (12.) Romeo Marter 4:38 min W11 (1,25 km): 8. (5.) Johanna Rhein 5:31 min W10 (1,25 km): 1. (1.) Hannah Burk 4:58 min; M10 (1,25 km): 6. (4.) Jakob Baumann 5:27 min; M14 (1,83 km): 6. (3.) Niklas Fast 7:19 min Männer (7,25 km): 1. (1.) Marc Soh 29:50 min M40/M45 (7,25 km): Mannschaftswertung: 1. (1.) Fast, Heimberger, Burk M40 (7,25 km): 1. (1.) Andreas Fast 36:51 min; 2. (2.) Moritz Burk 41:08 min M45 (7,25 km): 1. (1.) Frank Heimberger 41:06 min M50 (7,25 km): 1. (1.) Ryszard Lehnert 35:59 min W50/W55 (4,85 km): Mannschaftswertung: 1. (1.) Köhlert, Heimberger, Bach W50 (4,85 km): 1. (1.) Heike Köhlert 25:46 min; 2. (2.) Anke Heimberger 29:30 min; 3. (3.) Simone Bach 29:53 min

In der W10 war Hannah Burk nicht zu schlagen. Sie lief die abwechslungsreiche Strecke von 1,25 Kilometern in 4:58 Minuten und durfte sich über Doppelgold freuen. Niklas Fast musste in der M14 1,83 Kilometer bewältigen. Mit 7:19 Minuten stellte er dabei die drittbeste Zeit der Kreiswertung auf und sicherte sich Bronze.

Zum Abschluss stand für die Männer und Frauen sowie die Senioren und Seniorinnen die Langstrecke auf dem Programm. Dabei stellte der TSV Amicitia in der W50 in beiden Wertungen alle Podestplätze. Heike Köhlert absolvierte die 4,85 Kilometer in 25:46 Minuten und siegte damit vor Anke Heimberger (29:30 Minuten) und Simone Bach (29:53 Minuten). Gemeinsam sicherten sich die drei zudem die Mannschaftstitel der Region sowie in der Kreiswertung.

Auf der Langstrecke erfolgreich

Die Langstreckler erliefen über 7,25 Kilometer sogar zehn Goldmedaillen. Marc Soh, der eigentlich auf längeren Strecken unterwegs ist, absolvierte seinen ersten Wettkampf für die Leichtathletik-Abteilung. In 29:50 Minuten zeigte er einen couragierten Lauf und wurde zweifacher Meister. Andreas Fast (36:51 Minuten) gewann beide Wertungen der M40 vor Vereinskollege Moritz Burk (41:08 Minuten). Frank Heimberger (41:06 Minuten) siegte in der M45, Ryszard Lehnert lief in 35:59 Minuten zu Doppelgold in der M50. Zusätzlich zu den zahlreichen Einzeltiteln fuhren Fast, Burk und Heimberger auch den Mannschaftstitel der M40/M45 ein und rundeten damit einen äußerst erfolgreichen Tag für die Viernheimer Leichtathletinnen und Leichtathleten ab. cm