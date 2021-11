Gitarrentage: Shane Hennessy krank

Viernheim. Shane Hennessy, renommierter Gitarrist aus Irland, muss seinen Auftritt bei den Gitarrentagen am Freitagabend, 5. November, in Viernheim absagen. Das hat der Veranstalter Chaiselongue am Vormittag mitgeteilt. Hennessy sei krank, hieß es. Die beiden anderen Interpreten, der Viernheimer Boris Friedel und der Brite Martin Harley, werden auftreten.

Shane Hennessy. © Nadir Sakiz

Es gibt noch Karten für 15 Euro an der Abendkasse im TiB, Friedrich-Ebert-Starße 8, in Viernheim. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.