Gewinner und Sponsoren eingeladen

Viernheim. Die jüngste Adventskalender-Aktion des Lions Clubs Viernheim war erneut ein großer Erfolg. In kürzester Zeit konnten alle 5000 Kalender verkauft werden und mehr als 700 Kalenderbesitzer konnten sich über einen Preis freuen. Hierzu gehören auch die Teilnehmer, die jeweils zwei Eintrittskarten zur Kinosondervorstellung des Lions Clubs gewonnen haben. Diese findet am Sonntag, 22. Januar, um 11 Uhr im Kinopolis Viernheim beim Rhein-Neckar-Einkaufszentrum statt.

Die Besitzer der Adventskalender mit den Endziffern 03, 15 und 86 sind zur Kinosondervorstellung „Avatar 2: The Way of Water 3D“ eingeladen – unter Vorlage des Kalenders. Wie in den Vorjahren lädt der Lions Club die Gewinner und alle Sponsoren der Preise zu dieser Vorstellung ein. Der Film hat eine Länge von 192 Minuten, der Lions Club bittet dies bei der individuellen Zeitplanung zu berücksichtigen. red