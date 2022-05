Gewinn von 1,4 Millionen

Viernheim. . Zahlreiche Glückspilze aus Viernheim dürfen sich über den Monatsgewinn von insgesamt 1,4 Millionen Euro freuen, den das Team der Deutschen Postcode Lotterie am Samstag überreicht. Wie viel sie gewonnen haben, erfahren die Teilnehmer erst, wenn „Glücksbote“ Giuliano Lenz die großen Schecks in goldenen Umschlägen präsentiert. Die Soziallotterie hat nach eigenen Angaben bereits 235 Projekte in Hessen mit mehr als sechs Millionen Euro gefördert. Unter anderem profitierten Donum Vitae Südhessen, der Arbeiter-Sameriter-Bund Südhessen und das Johanniter-Haus in Lorsch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verlosung einmal im Monat

Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Gewinn von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Dafür wird ein Postcode gezogen, der aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße besteht. Alle Lose im gezogenen Postcode-Bereich teilen sich 700 000 Euro. Weitere 700 000 Euro gehen an alle Lose mit der gleichen Postleitzahl, aber einem anderem Straßenkürzel.

Viernheimer Teilnehmer der Soziallotterie haben schon einmal gewonnen: Im September 2021 freuten sich drei Nachbarn über den vierten Straßenpreis des Monats und somit insgesamt 30 000 Euro sowie einen neuen BMW 1er. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2