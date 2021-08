Viernheim. Sport in Gruppen ist zurzeit wieder möglich. Nach der Corona-bedingten Pause bietet daher der Viernheimer Lauftreff erneut einen Kurs für Anfänger und Wiedereinsteiger an. Unter dem Motto „Gesund Laufen“ klären die Trainer von Dienstag, 17. August, an nicht nur regelmäßig über Laufschuhe und Funktionskleidung auf, sondern auch über Lauftechniken oder Dehnungsübungen. „Vor allem Intensität und Umfang spielen eine wichtige Rolle in dem Kurs“, heißt es in einer Mitteilung. Das soll dazu beitragen, Verletzungen zu vermeiden.

Herz und Kreislauf stärken

So komme es beispielsweise auf das richtige Maß an: „Leider neigen Hobbyläufer häufig dazu, im Training zu schnell zu laufen, vernachlässigen so ihre Grundlagen und überlasten sich“, heißt es dazu von den Sportfreunden. Sie weisen zudem darauf hin, dass eine moderate und damit gesunde Bewegung das Immunsystem kräftigt. Daher gehe es in dem Laufkurs auch darum, das Herz-Kreislauf-System zu stärken.

Um an dem Kurs teilzunehmen, bedarf es keiner Mitgliedschaft in einem Verein. Grundsätzlich gebe es keine Altersbegrenzung. Die Laufgruppe trifft sich dienstags um 18 Uhr auf dem Gelände der SG im Familiensportpark West. Die Kursgebühr für zwölf betreute Trainingseinheiten beträgt 95 Euro.

Wer erst herausfinden möchte, ob der Laufkurs zu seinen Vorstellungen passt, kann dies gerne tun, sollte sich zur „Schnupperstunde“ aber anmelden. Bei regelmäßiger Teilnahme besteht den Veranstaltern zufolge auch die Möglichkeit, dass die Kursgebühr teilweise oder komplett von der Krankenkasse übernommen wird. red

