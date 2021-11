Gespräche über Bräuche

Viernheim. Das Café Kontakt öffnet am Mittwoch, 10. November, 9.30 bis 11.30 Uhr, in der Selbstverwalteten Begegnungsstätte (SBS) 55+. Auf die Besucher wartet nach Angaben von Demenznetz und SBS ein leckeres Frühstück sowie Live-Musik. Im Mittelpunkt der Gespräche sollen Bräuche und Feste im November wie St. Martin oder die Viernheimer Kerwe stehen.

Das Café Kontakt soll Menschen eine Verschnaufpause vom Alltag bieten, betonen die Organisatoren. Das Angebot richtet sich insbesondere an pflegende Angehörige, die gemeinsam mit einem an Demenz erkrankten Familienmitglied etwas unternehmen möchten. Die Treffen sind jeweils am zweiten Mittwoch im Monat. Am 8. Dezember solle es um weihnachtliche Themen gehen.

Anmeldungen nimmt das Seniorenbüro unter den Telefonnummern 06204/98 82 36 oder per E-Mail an seniorenbuero@viernheim.de entgegen. Es ist aber auch möglich spontan vorbeizukommen. Bei der Teilnahme gilt die 2G-Regel, es ist ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung erforderlich. red