Viernheim. Am 14. März entscheiden die Wähler in Hessen über die Zusammensetzung der Kommunalparlamente. In Viernheim steht darüber hinaus der Bürgermeister zur Wahl. Es gehen fünf Kandidaten ins Rennen: Amtsinhaber Matthias Baaß (SPD), Bernhard Kammer – die CDU hat den FDP-Mann aufgestellt, die UBV unterstützt ihn –, Thomas Klauder (Grüne), Ralf Kempf (WGV) und der unabhängige Wolfram Theymann. Mit diesen Kandidaten werden wir Anfang März in einem digitalen Forum über ihre Ziele und ihre Qualifikation für das Amt des Bürgermeisters sprechen und sie natürlich zu ihren Lösungen für die drängendsten Themen in der Stadt befragen. Martin Schulte wird dieses Gespräch moderieren. Leider müssen wir auf das so interessierte Viernheimer Publikum, das uns bei Wahl-Foren immer wieder große Säle gefüllt hat, verzichten. Wir zeichnen das etwa eineinhalbstündige Gespräch auf und werden es im morgenweb für alle Interessierten zur Verfügung stellen. Natürlich informieren wir darüber, sobald die Aufzeichnung abrufbar ist.

AdUnit urban-intext1

Zudem haben wir allen Bürgermeister-Kandidaten Fragen zu ihrer politischen Ausrichtung geschickt. Wir wollen aber auch wissen, was die Kandidaten persönlich ausmacht. Diese Fragen und die Antworten der Kandidaten werden wir mit je einer großen Darstellung im „Südhessen Morgen“ veröffentlichen. Wir haben die Kandidaten außerdem gebeten, den Viernheimern in einem Video kurz und bündig zu erklären, warum man sie eigentlich wählen soll.

Bitte um prägnante Antworten

Die Spitzenkandidaten der sechs Parteien und Wählergemeinschaften, die sich bei der Kommunalwahl um Sitze in der Stadtverordnetenversammlung bewerben, stellen wir mit je einem Artikel vor. Wir fragen sie nach ihrer persönlichen Motivation, Kommunalpolitik zu machen, und zu den konkreten Zielen ihrer Gruppierung für die weitere Entwicklung Viernheims. Diese Reihe beginnt mit der heutigen Ausgabe und Torben Kruhmann, dem Spitzenkandidaten der CDU. Die CDU stellt die größte Stadtverordneten-Fraktion der auslaufenden Legislaturperiode. Alicia Hanf tritt für die SPD an, Jessica Kruhmann für die Grünen, Tobias Gieding für die FDP, Walter Benz für die UBV und Ralf Kempf für die WGV.

Wir haben den Spitzenkandidaten Fragen zu Viernheimer Themen geschickt mit der Bitte um prägnante Antworten. Diese wollen wir kompakt und übersichtlich auf einer Sonderseite darstellen und den Wählern damit womöglich eine Entscheidungshilfe geben. mas