Gespräch wieder online

Viernheim. Das Gleichstellungsbüro lädt am Mittwoch, 8. Dezember, wieder zum Gesprächskreis „Trennung – Scheidung – Neubeginn“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und findet Corona-bedingt wieder online statt. Geleitet wird das Treffen von Rechtsanwältin Patricia Neff und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Maria Lauxen-Ulbrich.

Eine Trennung verändert das Leben und erfordert Neuorganisation und Klärung zahlreicher Fragen. Themen wie zum Beispiel „Was wird mit dem Sorgerecht? Wie sieht es finanziell für mich aus? Wie kann ich Beruf und Kind alleine stemmen? Welche Regelungen sind zu treffen?“ können hier geklärt werden. Das Angebot richtet sich an getrennt Lebende oder Geschiedene und an solche, die eine Trennung in Erwägung ziehen. Der Gesprächskreis findet in einer vertraulichen Atmosphäre statt, in der sich die Betroffenen angenommen fühlen und neue Stärke durch gegenseitige Unterstützung erfahren können.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06204/98 83 64 oder per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de.Der Link wird Interessierten zugesandt. Weitere Informationen und Termine gibt es auf der Homepage der Stadt Viernheim unter www.viernheim.de. red