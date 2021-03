Viernheim. „SICHTBAR 2021 – Verne zeigt sich“ ist das Motto einer Foto-Ausstellung, die Ende April 2021 unter freiem Himmel entlang der Apostelkirche eröffnet werden soll. Hinter der Projektidee stecken die Heppenheimer Fotografen Johannes Kaiser und Matthias Schäfer, die dafür noch Protagonisten suchen.

Viernheimer ab 14 Jahren, die sich fotografieren lassen wollen, können sich melden. Insgesamt sollen 70 Bürgerinnen und Bürger für das Kunstprojekt porträtiert werden, die die Bevölkerung in ihrer Vielschichtigkeit repräsentieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Finanziert wird das Projekt maßgeblich von der Sparkassenstiftung Starkenburg.

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Idee nicht im virtuellen Raum zu präsentieren, denn nicht jedes Bedürfnis kann man virtuell befriedigen“, erklärt Johannes Kaiser. Die Bevölkerung erhalte die Möglichkeit, Kunst und Kultur unter freiem Himmel sicher und regelkonform zu erleben und sich mit aktuellen Fragestellungen auseinanderzusetzen.

Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen werden auf großformatigen, wetterfesten Exponaten angeordnet und entlang der Apostelkirche im Viernheim präsentiert. „Ein Dank geht an Pfarrer Ronald Givens, der schnell und unbürokratisch das Areal an der Kirche und auf den Flächen um die Kirche zur Verfügung gestellt hat“, so Sebastian Sax, Mitarbeiter der Sparkassenstiftung Starkenburg, zur Suche nach der perfekten Outdoorfläche für das Fotokunstprojekt.

„Schwarze Flächen auf den Plakaten symbolisieren Bereiche, die uns in Zeiten der Pandemie allen fehlen“, erläutert Johannes Kaiser. Erörtert werden kunstfotografische Fragestellungen wie: Erkennen wir uns noch? Wie ändert sich unser Kommunikationsverhalten? Wie gehen wir damit um, dass wir Emotionen nicht mehr erkennen können?

Das Projekt bezieht weder politisch noch religiös Stellung. Die fotografische Interpretation der aktuellen Lage soll zur Diskussion anregen. Eine kleine Tafel informiert über die Intention der Ausstellung und stellt die Künstler vor.

„Besonders gut gefällt mir an diesem Kunstprojekt, dass die digitale mit der realen Welt im öffentlichen Raum miteinander verknüpft wird“, lobt Claus Bunte, verantwortlich seitens des Stadt Viernheim für das Vorhaben. Denn: Über QR-Codes lassen sich Videoclips der Protagonisten aufrufen, die das Projekt zu einem interaktiven Erlebnis machen. Nach der Ausstellungseröffnung werden die Tafeln rund drei Monate lang zu sehen sein. red

