Viernheim. . Zu einem Rundgang durch den Museumsgarten (Berliner Ring 28) unter dem Titel „Gesichter einer Stadt“ lädt der Historiker Dr. Peter Bilhöfer am Sonntag, 12. September, 11 bis 12 Uhr, ein. „Oft war die Viernheimer Geschichte mit dem Schicksal einzelner Personen verbunden. Zum Teil gehörten sie zur lokalen Prominenz, teilweise finden sich von einigen Viernheimer Persönlichkeiten nur vage Spuren in den Akten. Ob aus einem Bauerndorf der Kurfürsten, einem Jagdrevier der Großherzöge oder einer mittelgroßen Stadt an der nördlichen Peripherie der Rhein-Neckar-Region, die Nachrichten dieser Persönlichkeiten lassen Rückschlüsse auf den damaligen Alltag zu“, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Die Gebühr beträgt sieben Euro. Es gelten die Corona-Bestimmungen. Anmeldung per E-Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch unter der Nummer 06204/9 29 20 71. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1