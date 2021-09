Geselliger Treff im Skistadl

Viernheim. Die Mitglieder des Skiclubs Viernheim haben während der Pandemie die Corona-Schutzvorschriften selbst bei Sportterminen im Freien eingehalten. Nach langjähriger Pause kann der Verein nun wieder zu einem der beliebten Bayrischen Abende einladen. Dieser gesellige Treff mit Freunden findet am Dienstag, 14. September, ab 19 Uhr im Skistadl statt und wird vom Vorsitzenden Ludwig Becher mit seinen Helferinnen und Helfern gestaltet.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung bei Ludwig Becher erforderlich unter der Telefonnummer 06206/91 26 10 oder per E-Mail an Ludwig.Becher@t-online.de. Am Abend geht’s um die Zubereitung und den Genuss bayrischer Spezialitäten. Zu dem beliebten Treff sind nicht nur Mitglieder, sondern auch Freunde des Skiclubs willkommen. Oft werden an solchen Abenden schon künftige gemeinsame Skifreizeiten geplant. H.T..