Geschwindigkeit im Blick

Viernheim. Die Stadtverwaltung Viernheim weist darauf hin, dass sie in der kommenden Woche Geschwindigkeitskontrollen in der Wormser Straße, in der Lorscher Straße, Am Königsacker, in der Friedrich-Ebert-Straße und In den Brückengärten durchführen wird. Außerdem sind auch unangekündigte Messaktionen nicht ausgeschlossen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

In den zurückliegenden Tagen hat das Ordnungsamt ein Auto geblitzt in der Mannheimer Straße auf der Höhe der Kindertagesstätte Kapellenberg. Das Gerät zeigte 62 Stundenkilometer, obwohl dort nur 30 Stundenkilometer erlaubt sind. Den Fahrzeuglenker erwarten nun 160 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. red