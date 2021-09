Geschick und Grips gefragt

Viernheim. In der langen Phase der Pandemie mangelte es vielen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung nicht nur an Bewegung. Viele von ihnen vermissen seit einer gefühlten Ewigkeit auch den sportlichen Wettbewerb. Diesem Verzicht wollten die Sportfachverbände mit der Aktion „Schulsport-Stafette“ nach den Sommerferien ein Ende bereiten. Daran hat sich auch die Viernheimer Goetheschule beteiligt.

„Da haben wir schon im vergangenen Jahr mitgemacht, geht es doch nach der Corona-Pause darum, Kinder in Bewegung zu bringen“, nannte Sportkoordinatorin Petra Osterwinter als Grund.

In der Mehrzweckhalle war ein Geschicklichkeitsparcours aufgebaut worden, bei dem man balancieren, klettern und ziehen konnte, aber auch seinen Verstand benutzten musste. „Wir haben uns die Stationen selbst ausgedacht. Die Kinder konnten dabei ihr Selbstvertrauen stärken und Ängste überwinden, wenn es darum ging, auf einem schmalen Balken zu laufen oder wie Tarzan an einem Seil zu schwingen“, beschrieb Osterwinter weitere Kriterien. Bei den ersten und zweiten Klassen wurde der Ablauf in eine Geschichte eingebunden, was für ein besseres Verständnis der Übungen sorgte.

An drei Tagen bekamen alle der gut 280 Goetheschüler die Möglichkeit sich bei der Schulsport-Stafette zu beweisen. Am Ende gab es für jedes Kind eine Teilnahmeurkunde und einen Aufkleber als Belohnung.

