Geschichten zum Advent

Viernheim. Im Rahmen der Aktion „Lebendige Adventszeit“ findet in den Räumen der Stadtbibliothek am Satonévri-Platz 1 eine Reihe besonderer Vorlesestunden statt. Vom 1. bis zum 22. Dezember sind Kinder ab drei und ab fünf Jahre jeweils mittwochs um 14.30 Uhr eingeladen, dort eine Weihnachtsgeschichte zu hören. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 1. Dezember gibt es das Buch „Tafiti und die Weihnachtsüberraschung“ von Julia Boehme für Kinder ab fünf Jahren. Es ist Weihnachten in der Savanne. Der Baum ist geschmückt und jetzt wird gefeiert. Nur: Wer bringt in der Nacht die Geschenke? Das Weihnachtstier natürlich! Aber gibt es das überhaupt? Tafiti und Pinsel legen sich auf die Lauer, um es herauszubekommen.

Am 8. Dezember ist „Die kleine Weihnachtseule“ von Annette Moser, bei allen Kindern ab drei Jahren. „Bald ist es so weit …“, flüstert Papa Bär geheimnisvoll. Misstrauisch beobachtet die kleine Eule die Aufregung der anderen Tiere. Denn sie mag keine Aufregung. Und sie mag keine Veränderungen. Am liebsten mag sie ihre Ruhe! Aber als sich der Weihnachtsengel den Flügel verletzt, ist guter Rat teuer. Wer kann Weihnachten jetzt retten?

Conni im Weihnachtsfieber

Am 15. Dezember wird für alle ab fünf Jahren vorgelesen aus „Das große Conni-Weihnachtsbuch – Conni feiert Weihnachten“.Conni hat beim Einkaufen die ersten Schoko-Nikoläuse im Supermarkt entdeckt und fängt sofort mit den Vorbereitungen an: Einen Adventskalender für Mama basteln, einen Adventskranz binden, die Stiefel für den Nikolaus putzen und vieles mehr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am 22. Dezember gibt es das Erzähltheater „Der kleine Weihnachtsmann“ von Anu Stohner für alle Kinder ab drei Jahren. Der kleine Weihnachtsmann ist stinksauer. Jedes Jahr hat er als Erster all die schönen Geschenke für die Kinder eingepackt, doch der Oberweihnachtsmann im Dorf der Weihnachtsmänner verbietet ihm die Weihnachtsreise, weil er zu klein ist. Da entdeckt der kleine Weihnachtsmann, dass auch die Tiere gerne Geschenke bekommen würden.

Um den weihnachtlichen Geschichten lauschen zu können, ist zuvor eine Anmeldung unter Telefon 06204/98 84 50 oder per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de erforderlich. Die Stadtbibliothek weist darauf hin, dass nach den aktuellen Corona-Bestimmungen die Kontaktdaten erfasst werden und die geltenden Abstandsregeln einzuhalten sind. Der Eintritt zu den Vorlesestunden ist frei. red