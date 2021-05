Geschichten für Kinder

Viernheim. An Fronleichnam, 3. Juni, ist zugleich der weltweite und europäische „Tag des Fahrrads“. Um diese klimafreundliche Erfindung zu würdigen und Kinder an das Thema Fahrrad heranzuführen, verschenkt das Brundtlandbüro der Stadt Viernheim insgesamt 100 Kinderhefte mit den Titeln „Conny lernt Radfahren“ und „Max lernt Radfahren“, für Kinder ab drei Jahren.

Ausgegeben werden die Kinderbücher am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. Juni in den Geschäften „Einkorn unverpackt & mehr“ und der „Buchhandlung Schwarz auf Weiß“ in der Rathausstraße 41 A/B zu den entsprechenden Öffnungszeiten. Es gibt ein Heft pro Person und nur, solange der Vorrat reicht. Des Weiteren werden Prospekte mit verschiedenen Fahrradtouren im Kreis Bergstraße verteilt.

Stadtradeln im Herbst

Vom 4. bis 24. September findet erneut die beliebte Veranstaltung Stadtradeln in Viernheim statt. Bei dieser Veranstaltung sammeln Groß und Klein ihre Fahrradkilometer über einen Zeitraum von drei Wochen. „Im vergangenen Jahr nahmen 1600 Personen an der Aktion teil, legten 210 000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und vermieden dabei 31 Tonnen Kohlendioxid im Vergleich zu Fahrten mit dem Auto“, wie Brundtlandbeauftragter Philipp Granzow berichtet. So erreichte Viernheim den ersten Platz im Kreis Bergstraße und den zweiten Platz in Hessen. red