Geschenke für die Tafel

Viernheim. Die katholische Kirche veranstaltet an Heiligabend zwei Gottesdienste für Kleinkinder an der lebendigen Krippe. Um 14 und um 15 Uhr können die Kleinen in St. Michael die Geschichte der Geburt Jesu verfolgen. Alle Kinder sind eingeladen, ein Geschenk für Jesus mitzubringen – zum Beispiel können haltbare Lebensmittel wie Nudel, Reis und Mehl oder auch Pampers für die Kunden der Viernheimer Tafel verpackt werden. Die Aktion findet nur am 24. Dezember statt. An diesem Tag können die Geschenke an der lebenden Krippe einfach abgelegt werden. Die Kinder können sie während des Gottesdienstes aber auch an das Krippchen zum neugeborenen Jesuskind bringen.

Die Krippe ist täglich vom 23. Dezember bis 6. Januar von 10 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. red