Geschenke, die es nicht im Laden gibt

Viernheim. Der Kunsthandwerkermarkt in der Mehrzweckhalle der Goetheschule, dem ehemaligen Central-Kino, gehört seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des Viernheimer Weihnachtsmarkts. Allerdings weiß wohl nicht jeder Besucher auf dem Rovigoplatz von der Existenz dieses Angebots der Viernheimer Hobbykünstler. „Der Besuch hätte besser sein können. Gut frequentiert waren aber die Workshops. Am kommenden Wochenende besteht aber erneut die Möglichkeit, über den Kunsthandwerkermarkt zu schlendern“, so die vorläufige Bilanz der ersten Vorsitzenden Sabine Schramek.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Leute rettet uns, wir haben so gar keinen Zulauf in der Mehrzweckhalle der Goetheschule. Wir sind wie abgeschnitten vom Weihnachtsmarkt draußen auf dem Rovigoplatz. Was können wir tun?“, ist auf der Homepage des Vereins zu lesen. Während der diesjährige Weihnachtsmarkt seit dem gestrigen Sonntag schon wieder Geschichte ist, laden die Kunsthandwerker am Wochenende noch drei Tage lang ein, individuell gefertigte und dadurch einmalige Geschenke zu finden. Ob Dekoartikel, handgemachter Schmuck oder Naturkosmetik – für viele Geschmäcker ist etwas dabei. Öffnungszeiten sind freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 20 Uhr.

Die Palette ist breitgefächert, sie reicht von gedrechselten Schreibgeräten und kleine Hilfen für Büro oder Küche, Alu-Schmuck, Wohlfühldekoartikel, Schönes aus Wolle und Styroporfiguren, handgefertigten Korbwaren und Upcycling-Produkten über kreativ gestaltete Kerzen, Naturseifen und -kosmetik, Tontöpfen, Wichtel, gefaltete Bücher, Miniaturen für Puppenhäuser, Strickschals, Socken und Pulswärmer, dekorative Keramik, Hundeaccessoires und Windlichtern bis hin zu Rumpelstilzchen, Modeschmuck, Filzwaren, Rucksäcken und Kulturbeuteln.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tradition Viernheimer Weihnachtsmarkt: Lichterglanz zum dritten Advent Mehr erfahren

Über das Interesse gerade jüngerer Besucher an den verschiedenen Workshops konnte sich Sabine Schramek, die auch die Märkte des Vereins organisiert, allerdings freuen. „Man sieht, dass man Kinder und Jugendliche für Handarbeit begeistern kann. Schließlich kommt am Ende ein individuelles Produkt heraus, das man in keinem Geschäft kaufen kann.“

Gelehrt wurde die einfach zu handhabende Anfertigung von Ohrringen und Schutzengeln, das Bemalen von Kerzenfiguren, die Dekoration von Kerzenstumpen, das Rollen von bunten Bienenwachskerzen und das Pressen individuell gestalteter Buttons.

Der Hobbykünstlerverein Viernheim (HkvV) ist ein Zusammenschluss von Menschen, die der Spaß an ihrem Hobby eint und die es genießen, sich darüber auszutauschen. Alle möchten Neues lernen oder lehren, um so im besten Falle andere zu begeistern. Seit dem Tag der Gründung vor zehn Jahren wird Wert darauf gelegt, die vielfältigen Hobbys in der Gesellschaft hochzuhalten, zu pflegen und weiterzuverbreiten. Dabei sollen alte Techniken bewahrt sowie neue Vorgehensweisen übernommen werden. Die Ergebnisse sind auf den Kunsthandwerkermärkten zu sehen, bei Vorführungen werden die unterschiedlichen Techniken präsentiert. Es sind allesamt Unikate. JR