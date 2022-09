Geothermie: Unternehmen bereitet Messungen vor

Das Unternehmen Vulcan Energie wird im Oktober und November 3D-Seismik-Messungen in Viernheim durchführen. Zur Vorbereitung dieser Messungen der Erdschichten unter dem Stadtgebiet sind in den kommenden Tagen Spezialisten des Unternehmens unterwegs. Sie holen von Grundstücksbesitzern die Erlaubnis ein, um die Grundstücke betreten und Erdmikrofone in den Boden stecken zu dürfen. In Viernheim ist

...