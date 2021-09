Genuss für Frauen

Viernheim. „Genuss ist jede Sünde wert – ein Abend für die Sinne“: Mit diesem provokativen Titel lädt das evangelische Dekanat Bergstraße in Kooperation mit der Friedenskirche Viernheim am Samstag, 18. September, von 18.30 bis 21.30 Uhr zu einem Genuss-Abend für Frauen ins Gemeindehaus, Konrad-Adenauer-Allee 16, ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir merken sehr stark in unserer Arbeit, dass gerade auch durch Corona viele an der Belastungsgrenze sind. Daher ist es uns ein Anliegen, den Frauen einen Abend zu ermöglichen, bei dem sie einfach die Seele baumeln lassen und mit allen Sinnen auftanken können“, so die Organisatorinnen Birgit Geimer und Nicole Metzger, Referentinnen für Erwachsenen- und Familienbildung im evangelischen Dekanat.

Nach einer kleinen Einführung gibt es die Möglichkeit, sich unter fachkundiger Anleitung im Linedance zu probieren, Wissenswertes über die Kakaobohne zu erfahren und zu schmecken, Geschichten in orientalischem Ambiente zu lauschen und in vielerlei Weise kreativ zu werden. Und um das Angebot abzurunden, wird ein Crêpes-Mobil für die Gaumenfreuden am Platze sein.

Anmeldungen können per E-Mail bis spätestens Freitag, 17. September, geschickt werden an birgit.geimer@ekhn.de oder an nicole.metzger@ekhn.de. Für die Teilnahme gilt die 3G-Regel. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2