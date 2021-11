Gemeinsame Wanderung

Viernheim. Nach der Corona-bedingten Zwangspause, in der sämtliche Aktivitäten pausieren mussten, freuten sich 17 Mitglieder der Siedlergemeinschaft Viernheim umso mehr, dass der Vorstand kürzlich zu einer Wanderung eingeladen hatte.

Die Wanderung startete am Siedlergemeinschaftshaus und führte durch den Käfertaler Wald. Wendepunkt war eine Schutzhütte am Wasserwerk, wo der Vorstand für einen kleinen Imbiss in Form von Brezeln und einer hochprozentigen Stärkung gesorgt hatte. Der Rückweg führte die Gruppe in eine urige Gaststätte zum gemeinsamen Abendessen.

Während der Wanderung und beim Abendessen gab es eine Menge Neuigkeiten und Geschichten auszutauschen, so dass zu keiner Zeit Langeweile aufkommen konnte. Die Wanderung war sicherlich keine große Attraktion, sondern hauptsächlich dazu gedacht, die Gemeinsamkeit zu fördern und aufzufrischen. Das ist, aus der Resonanz der Teilnehmer zu schließen, gelungen. Der Vorstand hofft, dass er im Frühjahr 2022 wieder einen größeren Ausflug anbieten kann. red