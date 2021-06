Gemeinsam kochen

Viernheim. . Um das Thema „Abwechslungsreiche Familienküche“ geht es bei einem Online-Infoabend der Verbraucherzentrale Hessen, zu dem das Familienbildungswerk am Dienstag, 29. Juni, 19 bis 21.30 Uhr, einlädt.

„Eine junge Familie möchte sich gesund und abwechslungsreich ernähren. Doch fehlt manchmal die Idee, wie das geht“, heißt es in der Vorankündigung. Junge Väter und Mütter können ihre Fragen an diesem Abend mit der Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Hessen besprechen. Was gehört zu einer ausgewogenen Mahlzeit und welche Lebensmittel und Getränke brauchen Kinder und Erwachsene? Wie können Mahlzeiten kindgerecht zubereitet werden? Die Eltern erfahren, was sie bei der Lebensmittelauswahl beachten können und welche Angaben auf Verpackungen dabei hilfreich sind. Außerdem gibt es Tipps für den Lebensmitteleinkauf und die Lagerung zuhause.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen nimmt das FBW unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail (fbw.viernheim@bistum-mainz.de) entgegen. su