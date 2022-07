Gemeinsam Klippen umschifft

Viernheim. Bei der emotionalen Abschlussfeier der Friedrich-Fröbel-Schule wankte die Stimmung zwischen Abschiedsschmerz und Erleichterung, es endlich geschafft zu haben, hin und her und auch das eine oder andere Tränchen dürfte geflossen sein. „Es lief alles reibungslos zwischen euch, den Abschlussklassen, und in der Kommunikation mit den Lehrkräften. Ihr habt gezeigt, dass es nicht darum geht, den Lehrern eins auszuwischen, sondern darum, gemeinsam Spaß zu haben“, stellte die stellvertretende Schulleiterin Silke Seitz bei ihrer Ansprache den Neunt- und Zehntklässlern pauschal schon einmal ein gutes Zeugnis aus.

Man habe sich gemeinsam in schwerer See behauptet und so manche Klippe umschiffen können. Und das nicht nur bei der Abschlussfahrt der Klassen 9aP und 9bP nach Hamburg. Seitz beendete ihre Rede mit einem Zitat eines unbekannten Autors: „Du kannst alle Stürme des Lebens überstehen, wenn du einen festen Ankerplatz im Herzen eines Menschen hast“. In der Fröbelschule wäre dies der Fall gewesen.

Anschließend führten die Jungmoderatoren Cheona Kempf und Leon Venske in der Sporthalle der Fröbelschule gekonnt durch das Programm. So gab es mehrere Redebeiträge und Grußworte aus der Schülerschaft und von den Lehrkräften, aber auch musikalische Einlagen. Imposant dabei der Auftritt der Schülerin Maisun Alamir Gonzales zusammen mit den Lehrern Helmut Neumann, Helena Wachter und Adam Zientek.

Bevor jeder Schulabgänger aus den Händen von Rektor Markus Taube sein Zeugnis bekam, wurden noch die Klassenbesten ausgezeichnet. In der 9aP war das Diyar Omar mit einem Notenschnitt von 1,8, Chiara Wagner aus der 9bP kam auf 1,9. Mit 1,5 beendete Luca Theymann sein letzten Jahr als Fröbelschüler und Bisan Usman kann im Lebenslauf sogar eine 1,2 vermerken.

Marko Mikic, Ahmad Abdulah, Mariia Savostianik und Maisun Alamir Gonzales schafften innerhalb kurzer Zeit das deutsche Sprachdiplom oder den Abschluss in einer Regelklasse. JR