Gemeinsam beten für die Ukraine

Viernheim. Das Viernheimer Forum der Religionen und die Stadt Viernheim laden ein zum interreligiösen Friedensgebet am Samstag, 19. März, um 14 Uhr vor dem Rathaus ein, um gemeinsam die Stimme für den Frieden zu erheben und zu beten.

Der Krieg in der Ukraine und auch an anderen Orten in dieser Welt macht fassungslos und fordert gerade deswegen nach Antworten und Reaktionen. Viele Bürgerinnen und Bürger in Europa, in Deutschland und auch in Viernheim zeigen ihren Beistand und ihre Unterstützung. In unterschiedlichen Gebeten, Sprachen und Formen will das Forum der Religionen mit allen engagierten Bürgerinnen und Bürgern ein Zeichen setzen in der Sorge um den Frieden und im Vertrauen, dass beten helfen und etwas verändern kann. red

