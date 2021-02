Viernheim. Die evangelischen Kirchengemeinden bieten im Februar wieder Präsenzgottesdienste an, nachdem sie diese seit dem 25. Dezember wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt hatten. Den Auftakt macht laut einer Pressemitteilung am Sonntag, 7. Februar, um 9.30 Uhr ein Gottesdienst in der Auferstehungskirche am Berliner Ring. Dabei gilt ein Schutzkonzept, das das Einhalten des Mindestabstands, das Tragen von OP- oder FFP2-Masken und ein Gesangverbot vorsieht. Zudem ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen sind beim Gemeindebüro unter Telefon 06204/29 99 oder online unter ekviernheim.church-events.de möglich und werden empfohlen.

Die Christuskirchengemeinde veranstaltet ihren ersten Präsenzgottesdienst am Sonntag, 21. Februar, um 10.45 Uhr vor dem Gemeindezentrum in der Saarlandstraße. Ein weiterer Gottesdienst wird ab 17 Uhr vor der Friedenskirche in der Konrad-Adenauer-Allee gefeiert. Auch hier gilt das oben genannte Schutzkonzept. Die Zahl der möglichen Teilnehmer ist begrenzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wie mittelfristig weiterverfahren wird, entscheidet der Kirchenvorstand nach dem 21. Februar.

Die übergemeindlichen Online-Gottesdienste sind weiterhin über evangelisch-viernheim.ekhn.de oder über youtube.de/c/auferstehungskircheviernheim abrufbar. red