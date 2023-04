Gemeinde feiert 40. Geburtstag

Viernheim. Die Eyüp-Sultan-Moschee in Viernheim feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums lädt die Moscheegemeinde Interessierte am Samstag, 29. April, ab 11 Uhr ein. Die Viernheimer Gemeinde hat ein Programm vorbereitet, das sich über zwei Tage erstreckt und erst am Sonntagabend um 19 Uhr endet, heißt es in der Ankündigung.

Ab 12 Uhr startet das Programm mit Koranrezitation und Grußworten. Es folgen islamische und traditionelle türkische Musik, Spiele und Wettbewerbe, Kindergesang sowie verschiedene Angebote für die jüngsten Besucher, es gibt zum Beispiel eine betreute Hüpfburg, heißt es weiter.

Fußballtrikot wird versteigert

Am Sonntag, 30. April, wird um die Mittagszeit eine halbstündige Moscheeführung beginnen. Hierbei werden die Räume der Eyüp-Sultan-Moschee präsentiert und interessante Hintergrundinformationen geliefert. So können Besucher und Besucherinnen einen Überblick über die spirituelle Bedeutung der Einrichtung und den Alltag einer Moschee gewinnen. Zudem wird über den Stand des Moschee-Neubaus informiert.

Um 14.30 wird ein von der türkischen Nationalmannschaft unterschriebenes Fußballtrikot versteigert. Im Anschluss findet Folkloretanz statt. Das Programm wird mit Kindergesang und Musik bis 19 Uhr begleitet. Für Essen und Trinken wird an beiden Tagen gesorgt, und zwar mit einem Angebot an türkischen Spezialitäten, süßen Leckereien und Heißgetränken. Die Gemeinde freut sich, alle Freunde, Bekannten und Interessierten bei dieser öffentlichen Veranstaltung zu begrüßen und ist gespannt auf zwei Tage voller Austausch, heißt es in der Ankündigung. red