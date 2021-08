Gelungenes Schnuppertraining

Viernheim. Die BG Viernheim/Weinheim hatte noch vor den Sommerferien zu einem Schnuppertraining für U8- und U10-Spieler geladen. An zwei Freitagen waren Kids der Jahrgänge 2014/2015 (U8) und 2012/2013 (U10) eingeladen, um sich beim Basketball zu versuchen. Trainer Hans W. Herkenne, der seit über 30 Jahren die jüngsten Spieler zum Basketball bringt, und sein Trainerkollege Matthias Brechtel waren begeistert von den zwölf Jungs und drei Mädchen, die in der Waldsporthalle dem Ball hinterher jagten.

Nach einem Aufwärmtraining ging man direkt zum Spiel mit dem Ball über. Kurze Übungen und kleine Geschicklichkeitsübungen stimmten die Kinder auf den Höhepunkt ein: das Körbewerfen. Da war der Ehrgeiz der Kids geweckt und jeder erzielte Korb wurde lautstark bejubelt. Zum Abschluss durfte ein Spiel nicht fehlen. Hier wurden die Spielregeln allerdings recht großzügig ausgelegt, so dass das Spiel schnell in Fahrt kam. Viel zu schnell waren die 60 Minuten vorbei – und viele Schnupperkinder wollen nun regelmäßig ins Training kommen.

Wer Basketball ausprobieren möchten, kann gern zum Training der BG Viernheim/Weinheim, jeden Freitag von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Waldsporthalle, kommen. Da in den Ferien allerdings unregelmäßig trainiert wird, sollte man die Trainingszeiten vorab per Mail an geschaeftsstelle@basketball-viernheim.de oder brechtelm64@gmail.de erfragen. su