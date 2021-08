Gelungene Premieren in Frankfurt

Viernheim. Raphael Botta vom TSV Amicitia hat den Weitsprung bei den süddeutschen Meisterschaften U16 in Frankfurt gewonnen. Für den Landeskaderathleten war es eine erfolgreiche Generalprobe vor den nationalen Titelkämpfen.

In Frankfurt startete Botta zunächst in seiner Paradedisziplin, dem Weitsprung. Mit vier Sprüngen über sechs Meter war ihm der Sieg in der Altersklasse M15 nicht zu nehmen. In seinem weitesten Versuch landete der Viernheimer bei 6,34 Meter.

Bei seiner ersten Teilnahme freute sich Botta somit direkt über die Goldmedaille, auch wenn er in diesem Jahr schon weiter gesprungen ist.

Zusätzlich nahm er an den 100 Metern teil. Hier wäre zwar anhand der Zeiten eine Finalplatzierung möglich gewesen, nach dem Weitsprung am Vortag war es für den jungen Athleten aber eine reine Zugabe. In 12,33 Sekunden wurde Botta Sechster in seinem Vorlauf und verpasste damit als Elfter der gesamten Vorrunde die weitere Qualifikation.

In der M14 trat Luca Kohl über 800 Meter an. Auch für ihn waren die süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt eine Premiere. Kohl zeigte ein taktisch kluges Rennen. Zunächst hielt er sich lange in einer Gruppe auf. Als seine Konkurrenten zum Schlussspurt ansetzten und nach außen ausscherten, nutzte der Nachwuchsläufer seine Chance. Er blieb innen und lief so noch an einigen Gegnern vorbei. In 2:11,88 Minuten sicherte sich Kohl Rang fünf. Dabei verbesserte er seine persönliche Bestzeit um mehr als sechs Sekunden.

Trainer Günter Schramm zeigte sich nach dem Wettkampf stolz: „Das haben beide super gemacht. Vor allem Luca hat sich von der Situation und den teilweise deutlich größeren Gegnern nicht einschüchtern lassen.“

Der Saisonhöhepunkt werden für Botta die deutschen Meisterschaften der Jugend U16. In Hannover wird er sich Anfang September mit den Besten des Landes messen und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln. cm