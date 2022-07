Gelungene Premiere für den Nachwuchs

Viernheim. Nach langer Coronapause stand für die Turnerinnen des TV 1893 Viernheim der erste Wettkampf auf dem Programm. 14 Nachwuchsturnerinnen fuhren zum Bergsträßer Kinderturnfest nach Lampertheim- Hofheim.

Die Mädchen im Alter zwischen sechs und elf Jahren gingen dort im Geräte-Drei-Kampf in vier verschiedenen Altersklassen an den Start. Die jüngsten Turnerinnen präsentierten sich zum ersten Mal auf einem Wettkampf und konnten, trotz großer Nervosität, mit guten Leistungen und guten Platzierungen überzeugen.

Fünf Turnerinnen stellten sich der starken Konkurrenz. Beste Viernheimer Turnerin im Jahrgang 2015 und jünger war Charlotte Busalt, die sich den 20. Platz erturnte. Ihre Turnkameradinnen Hannah Metzner und Anne Chatterjee belegten punktgleich Platz 22. Platz 25 sicherte sich Paulina Wunderle. Emma Weidner erturnte sich Platz 48. Die zwei Turnerinnen des Jahrgangs 2013 und jünger turnten ebenfalls in Lampertheim-Hofheim ihren ersten Wettkampf: Darija Drpljanin belegte den 9. Platz und Mona Wagner Platz 17. Im Wettkampf des Jahrgangs 2012 und jünger starteten vier Turnerinnen des TV Viernheim. Stärkste Viernheimerin war hier Michelle Mikulcic, die sich den 12. Platz erturnte. Die Plätze 15 bis 17 gingen an Pia Venske, Nina Kempf und Clarissa Wat.

Im Jahrgang 2011 und jünger gingen drei Turnerinnen an den Start. Mit einem konstant guten Wettkampf erturnte sich Mia De Rugeriis in ihrer Altersklasse den 9. Platz. Lara Schmitt konnte sich über Platz 17 freuen und Platz 19 ging an Elisabeth Hanf.

Verdient durfte jede Turnerin eine Medaille mit nach Hause nehmen. Es war ein gelungenes Wettkampfdebüt, welches auch für die Trainer viele Überraschungen bereithielt, da die Turnerinnen hier und da über sich hinausgewachsen seien. red