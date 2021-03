Viernheim. Während die Mannschaften in den vergangenen Monaten nur wenig Fußball spielen oder trainieren durften, waren die Verantwortlichen der Sportgemeinschaft (SG) Viernheim aktiv und arbeiteten an der Infrastruktur im Familiensportpark West. Jüngstes Projekt des Vereins war ein Kleinfeldrasenplatz, den engagierte Mitglieder in Eigenarbeit erstellten. Umso mehr freute sich der Vorstand nun über finanzielle Unterstützung für die Initiative: Lars Kaltschmitt und Matthias Löb von der Firma Optimum, Sanierungs- und Bau GmbH, übergaben 1000 Euro an SG-Jugendleiter Francesco Ferraraccio.

„Wir unterstützen die Jugendarbeit der SG Viernheim gerne, geht es doch dabei darum, Kindern und Jugendlichen eine sportliche Heimat zu ermöglichen. Außerdem gilt es, das ehrenamtliche Engagement der Funktionäre und Trainer zu unterstützen“, begründeten die beiden Jungunternehmer aus Sandhausen ihr Engagement. Der Kontakt entstand über persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz von Ferraraccio. „Wir haben von Lars Kaltschmitt schon einmal eine Ballspende erhalten. Das Geld fließt in die Fertigstellung des Kleinspielfelds, wo außen herum noch Ballfangnetze montiert werden sollen“, berichtete der Jugendleiter der Orangenen. „Wenn alles wie erhofft läuft und wir wieder kicken dürfen, wollen wir den Platz im Sommer seiner Bestimmung übergeben. Dann hoffentlich mit einer tollen Einweihungsfeier.“ JR