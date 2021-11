Geld für Pumptrack und Musikschule

Viernheim. Die Lieselotte und Heinrich Hofmann-Stiftung unterstützt seit vielen Jahren die unterschiedlichsten Projekte in Viernheim. Nachdem im vergangenen Jahr keine Spendenübergabe möglich gewesen war, gab es nun gleich zwei Institutionen, die sich über jeweils 600 Euro freuen durften. Diesmal wurden der Pumptrack im Bikepark des Sportgebietss West und der Förderverein der Musikschule bedacht.

„Nach dem ausführlichen Bericht in der Presse über den Pumptrack im Familiensportpark wurde in der jüngsten Sitzung des Stiftungsvorstands die Idee geboren, dieses Projekt finanziell zu unterstützen. Man muss andernorts lange suchen, bis man so eine Vielfalt an Aktivitäten wie in Viernheim findet“ begründete Lieselotte Hofmann die Entscheidung. Das Geld geht an den Verein Förderband, der federführend für dieses Projekt agiert.

Viernheim sei aber nicht nur eine Sportstadt, sondern verfüge auch über eine große Musikerszene, die weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus einen guten Ruf genieße, betonte Lieselotte Hofmann. „Deshalb fiel die Entscheidung leicht, dem Förderverein der Musikschule Geld für das Projekt Musik und neue Medien zur Verfügung zu stellen“.

Der geplante Pumptrack soll etwa 60 000 Euro kosten und schon im Frühjahr 2022 fertig sein. Zwei Drittel der Summe stammen aus Spenden und Zuschüssen, den Rest trägt der städtische Haushalt. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.

In der Musikschule wird gerade die digitale Ausstattung aufgerüstet. „Wir sind dabei, unsere Arbeit zu modernisieren. Dabei sollen elektronische Medien genutzt werden, um künftig Musik und Videos ins Netz stellen zu können. Dafür mussten schon die entsprechende Software, aber auch die passenden Geräte angeschafft werden“, so Musikschulleiter Rúnar Emilson zur Verwendung der Spende. JR