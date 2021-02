Viernheim. . „Die Menschen wollen wissen, wie es in den Schulen und Kindergärten weitergeht“, sagte Landrat Christian Engelhardt. „Und es interessiert vor allem, wie man sich gegen das Coronavirus schützen kann.“ Dabei hilft das Land Hessen: Mit Fördermitteln sollen Schulen und Tagesstätten die Schutzmaßnahmen umsetzen und realisieren können.

AdUnit urban-intext1

Der Chef der Kreisverwaltung überreichte am Mittwoch einen Förderbescheid über 57 300 Euro für die Albertus-Magnus-Schule (AMS) an Schulleiterin Dr. Ursula Kubera. „Es gibt den Schulen ein besseres Gefühl, wenn Mitarbeiter und Schüler gut geschützt werden können“, erklärte Christian Engelhardt. Mit den Fördergeldern könnten Masken, Desinfektionsmittel oder Schutzwände aus Plexiglas angeschafft werden, aber auch bauliche Maßnahmen finanziert werden. „Das ist ein Beitrag, um Bildung auch in Pandemiezeiten zu ermöglichen“, sagte der Landrat.

Kommunalpakt des Landes

Die Landesmittel sind Teil des Kommunalpakts der hessischen Landesregierung. Das Gesamtvolumen liegt bei mehr als drei Milliarden Euro. Die Zuwendung an öffentliche Schulträger und Jugendhilfeträger für Corona-Schutzmaßnahmen beläuft sich auf insgesamt 75 Millionen Euro. Die Landkreise erhalten den Anteil entsprechend ihrer Einwohnerzahlen.

Den gleichen Verteilerschlüssel, nämlich pro Kopf, wählte der Kreis Bergstraße bei der Weitergabe der rund 3,226 Millionen Euro Fördergelder an die verschiedenen Einrichtungen. „Es werden auch die Schulen bedacht, die in privater und nicht in staatlicher Trägerschaft sind“, betonte Engelhardt beim Ortstermin an der AMS. „Es ist schön, dass private Schulen nicht vergessen werden“, bedankte sich Schulleiterin Kubera beim Land und Kreis für die Fördermittel.

AdUnit urban-intext2

Auch die Metropolitan International School erhält als Schule in freier Trägerschaft eine Förderung. Der Bescheid ist über 14 100 Euro ausgestellt. „Für die weiteren Schulen, die sich in unserer Trägerschaft befinden, gibt es keine Aufteilung“, teilte die Pressestelle des Kreises Bergstraße weiterhin mit. Die Gesamtsumme für die Schulen in der Trägerschaft des Kreises beträgt 2,25 Millionen Euro. su