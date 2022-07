Geld für die Ausbildung

Viernheim. Auch dieses Jahr hat die Firma COM plan + service 1250 Euro an den Verein Focus gespendet. Focus setzt sich für die schulische und berufliche Bildung in Viernheims Partnergemeinde Silly ein. Klaus Hofmann vom Vorstand freute sich: „In Burkina Faso sind die Startchancen für Jugendliche deutlich schlechter als bei uns“, erzählte er. Eine Ausbildung im Berufsbildungszentrum in Silly steigere die Startchancen enorm.

„Unser Traum ist die Installation von technischen Ausbildungsgängen“, sagte Manfred Weidner. Etwa in der Metallbearbeitung, Elektriker für Photovoltaikanlagen und Fachkräfte in der Holzbearbeitung seien landesweit ebenso gefragt. Leider fehle Focus das Geld, um die Kosten für die Ausbildung und die Unterbringung im Internat zu bezahlen. „Vielleicht findet sich ein Unternehmen oder Privatpersonen, die uns langfristig in diesem Bereich unterstützen“, sagte Weidner.

Formulare für eine Patenschaft in Höhe von 10 Euro pro Monat gibt es unter focus-viernheim.de/spenden. red