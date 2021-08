Geheimfavorit tritt beim TSV Amicitia Viernheim an

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Beim FV Leutershausen konnte ein verdienter 4:1-Erfolg gefeiert werden. Was dieser Sieg wert ist könnte sich schon am Donnerstag, 19. August, um 19 Uhr zeigen, wenn der zweite Spieltag ausgetragen wird. Zu Gast ist der MFC 08 Lindenhof, der von vielen Konkurrenten als Geheimfavorit auf den Titel angesehen wird.

In der Tat haben sich die Mannheimer ordentlich verstärkt. Unter anderem wechselten Marius Lohnert (Schriesheim), Murice Kühnl, Felix Schreckenberger, Tobias Baumann (alle drei FV Ladenburg) und Torhüter Gerrit Schoch (Reilingen) auf den Lindenhof. Königstransfer war aber die Verpflichtung von Ex-Profi Timo Staffeldt, der für den Karlsruher SC in der ersten und zweiten Bundesliga aufgelaufen ist.

Im Pokal gab es beim TSV Sulzbach (12:0), gegen Ligakonkurrent KSC Schwetzingen ( 5:3) und beim FV Leutershausen 2 (6:0) teils deutliche Siege zu feiern. Spielertrainer Patrick Heinzelmann stapelt dennoch tief, sieht sein Team nicht in der Spitzengruppe. Ganz vorne sieht er Rot-Weiß Rheinau.

Beim TSV Amicitia Viernheim ist man allerdings gewarnt, auch wenn der Gewinn des Kreispokals und der Auftakterfolg in Leutershausen für viel Selbstvertrauen gesorgt hat. Das Trainerduo Patrick Marschlich/Timo Endres muss allerdings mehrere Spieler wegen Verletzungen und Urlaub ersetzen. Beide konnten zuletzt auch nicht aktiv ins Geschehen eingreifen. Stattdessen bekam der eigenen Nachwuchs eine Chance. In Leutershausen standen gleich drei A-Jugendliche der vergangenen Saison in der Startelf, im Verlauf des Spiels wurde ein weiteres Talent eingewechselt. Vielleicht kann gehen Lindenhof auch Rene Helbig auflaufen. Der Linksverteidiger ist nach einem kurzen Intermezzo beim Landesligisten FV Brühl wieder zu seinem Heimatverein zurück gekehrt.

Vor dem ersten Heimspiel der Saison werden auch Dauerkarten verkauft. Passive Mitglieder der Fußballabteilung bekommen die Saisontickets kostenlos.