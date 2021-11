Gegner zu stark für den SRC

Viernheim. Der Stemm- und Ringclub (SRC) Viernheim, Aufsteiger in die erste Ringer-Bundesliga Südost, wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Im zweiten Rückrundenkampf setzte es beim SV Johannis Nürnberg eine deutliche 7:18-Niederlage. Dabei hatten die Südhessen vier der zehn Kämpfe gewonnen, die meisten allerdings nur knapp, weshalb nicht genügend Mannschaftspunkte zusammen kamen. Der Neuling hat seine Haut bei den favorisierten Franken aber auf jeden Fall teuer verkauft.

Die Entscheidung war schon zur Pause gefallen, denn die Gastgeber lagen nach fünf Kämpfen deutlich mit 12:1 in Führung. Für Nürnberg holte sich Ibrahim Nurullayer gegen Cristian-Vasile Vagiunic im griechisch-römischen Stil bis 57 Kilogramm einen 8:1-Sieg und brachte sein Team in Führung. Viernheims Sebastian Schmidt musste ins Schwergewicht (bis 130 Kilo) aufrücken, war gegen den deutlich schwereren und international bewährten Daniel Ligeti im freien Stil aber chancenlos. Schmidt verhinderte zwar eine Schulterniederlage, unterlag kurz vor Schluss aber gegen den technisch überlegenen Ungarn.

Auch Vladimir Dubov, der schon bei Welt- und Europameisterschaften im Einsatz war, konnte Gästeringer Vasyl Ilnytskyi im Freistil bis 61 Kilo mit 8:2 auf Distanz halten. Im vierten Kampf durfte dann endlich der Viernheimer Anhang jubeln, denn Julian Scheuer konnte seinen zehn Kilo schwereren Kontrahenten Erkan Celik im griechisch-römischen Stil bis 98 Kilo mit einer starken Vorstellung knapp mit 3:2 besiegen. Das bedeutete allerdings nur einen Zähler für das Mannschaftskonto. Pascal Hilkert konnte gegen Deniz Menekse seinen Erfolg aus dem Hinkampf nicht wiederholen. Im griechisch-römischen Stil bis 66 Kilo zeigte sich der Nürnberger diesmal besser gewappnet und überraschte den Viernheimer bei dessen Aktion mit einem gelungenen Konter und gewann beim Stand von 2:1 auf Schulter.

Zur Pause stand es 1:12 aus Sicht der Gäste, der Abend war also gelaufen. Für die SRCler war das aber noch lange kein Grund, die weiße Fahne zu schwenken. So leistete Matthias Schmidt im Freistil bis 86 Kilo gegen den Johannis-Ringer heftigen Widerstand, musste in einem Kampf auf Augenhöhe am Ende aber eine 0:3-Niederlage quittieren. Anschließend war es Viernheims Daniel Antal, der im Freistil bis 71 Kilo Tim Stadelmann nicht den Hauch einer Chance ließ. Nach den sechs Kampfminuten stand ein deutlicher 9:0-Erfolg für den SRCler.

Wie erwartet konnte Norman Balz gegen Nürnbergs Michael Lutz (griechisch-römisch bis 80 Kilo) nicht bestehen und musste die technische Überlegenheit des Gegners anerkennen. Die beiden abschließenden Gefechte gingen dann allerdings an die Südhessen. Im griechisch-römisch bis 75 Kilo behielt Vasile Alexandru Dosoftei nach einer engagierten Vorstellung gegen Mikko Petteri Peltokangas in einem von Taktik geprägten Kampf knapp mit 2:0 die Oberhand. Adrian Barnowski und Arkadiusz Böhm ließen im Freistil bis 75 Kilo die Herzen der Ringerfans höherschlagen, denn der Ringrichter verteilte in den sechs Minuten gleich 31 Punkte. Am Ende konnte sich Böhm als 19:12-Sieger feiern lassen.

Am kommenden Samstag, 27. November, ist der SRC Viernheim erneut auswärts gefordert und muss beim ASV Schorndorf antreten. Eine Woche später ist die Viernheimer Waldsporthalle Austragungsort eines weiteren Bundesligakampfs. Am 4. Dezember kommt die Riege des AC Lichtenfels in die Brundtlandstadt. JR