Geglückte Premiere

Viernheim. „Was ist denn hier los?“, fragten sich am Donnerstagvormittag viele Passanten in der Viernheimer Innenstadt, denn auf dem Apostelplatz herrschte emsiges Treiben. „Das ist genau das, was wir wollten, mit unseren Projekten Ladies-Talk und Müttercafé in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregen und den Frauen die Möglichkeit geben, sich in zwangloser Atmosphäre zu unterhalten oder kennenzulernen“, freuten sich die beiden Organisatorinnen Michaela Mann vom Familienbildungswerk und Selma Emekci vom Lernmobil über die tolle Resonanz gleich bei der Premiere.

Vor dem Haupteingang der Apostelkirche waren Sonnenschirme, Tische und Stühle aufgestellt worden. Außerdem gab es Theken für Kaffee, Tee, Kaltgetränke und selbst gebackene Kuchen. „Das wurde alles von den Müttern mitgebracht. Ich bin stolz auf dieses große Engagement“, sagt Siham Atris, die den Ladies-Talk leitet. Dazu gab es zahlreiche betreute Spielangebote für die vielen Kinder, und beim Lesemobil Flitzi wurden Geschichten auf Deutsch und auf Arabisch vorgelesen.

Ort der Begegnung

„Wir sehen den Apostelplatz als Ort der Begegnung und des Dialogs. Deshalb sind wir mit unserem Vorhaben hierher gegangen. Die Idee fand auch Bürgermeister Matthias Baaß gut, dient sie doch auch der Belebung der Innenstadt“, nannte Selma Emekci den Grund für die Wahl des Standorts. Beide Cafés finden normalerweise im Familienbildungswerk oder im Treff im Bahnhof statt. Diesmal wollte man sich zum weiteren gegenseitigen Austausch animieren.

Geflüchtete und immigrierte Frauen bleiben in der öffentlichen Wahrnehmung häufig unsichtbar. Dabei machen Frauen und Mädchen rund ein Drittel aller geflüchteten Menschen in Deutschland aus. Sie sind in der Öffentlichkeit seltener zu sehen, zudem sind sie auch in Beratungsstellen und bei Informationsveranstaltungen unterrepräsentiert.

Schnell bildeten sich an den Tischen kleine Gruppen, in denen ein reger Austausch stattfand. Dabei wurden nicht nur die Rezepte für die selbstgebackenen Kuchen und Muffins ausgetauscht, sondern es wurde auch über den Alltag mit all seinen Annehmlichkeiten und Sorgen gesprochen. Hier und da gab es auch wertvolle Tipps, wo man kompetente Ansprechpartner findet und wie das eine oder andere Problem gelöst werden kann.

Auch in Zukunft wird es solche organisationsübergreifende Treffen geben, wobei dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt sind. „Wir haben ein gutes Verhältnis untereinander, verfolgen wir doch ähnliche Ziele. Außerdem sieht man, dass solche Angebote angenommen werden“, zeigten sich Michaela Mann und Selma Emekci für weitere Aktivitäten aufgeschlossen.

Das internationale Müttercafé ist jeden Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet und findet im Bistro (1. Obergeschoss) des Familienbildungswerks, Weinheimer Straße, statt. Für die Kleinkinder gibt es eine Spielecke, für Babys Still- und Wickelmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. JR