Gegenstände und ihre Geschichten

Viernheim. „Museen entdecken“ lautet das Motto des Internationalen Museumstags, der am Sonntag, den 16. Mai bereits das 41. Mal stattfindet. Aufgrund der aktuellen Situation hat sich das städtische Museum in Viernheim in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen: eine Entdeckungsreise für Groß und Klein in die Vergangenheit und in das Reich der Fantasie.

Auf der Internetseite museum.viernheim.de werden unter dem Stichwort „Aktionen zum Internationalen Museumstag“ ab Samstag, 15. Mai, verschiedene Fotos eingestellt, zu denen Viernheimer Bürger ihre persönlichen Geschichten mitteilen sowie Kinder und Jugendliche ihre eigene Fantasiereise erfinden dürfen. Den jungen Teilnehmern winken außerdem Preise im Rahmen eines Wettbewerbs.

In Erinnerungen schwelgen

Aufnahmen bekannter Viernheimer Geschäfte laden Erwachsene ein, in Erinnerungen zu schwelgen: Wo wurde die erste Cola gekauft, wo das erste Fernsehgerät? In welchem Geschäft hat man sein Taschengeld wofür ausgegeben? Welche Erinnerungen sind mit den gekauften Gegenstände verknüpft? Das Museum sammelt nicht nur Gegenstände, sondern auch die dazugehörigen Geschichten. Gerne dürfen die Erwachsenen dem Museum auch von Erinnerungen an andere alteingesessene Betriebe berichten.

Die Aktion soll zum Nachdenken anregen, wie sehr sich das Einkaufsverhalten in den zurückliegenden Jahrzehnten gewandelt hat. Geschichten und persönliche Erinnerungen können auf der Internetseite direkt im Kommentarfeld bei den Bildern eingetragen oder dem Museum per Post oder E-Mail geschickt werden.

Für Kinder und Jugendliche wurden ganz verschiedene Fundstücke aus dem Museumsbestand in zwei Themengruppen zusammengestellt. Diese sollen dann in eine Geschichte eingebaut werden, die die Teilnehmer dann ebenfalls einreichen können. red