Gegen den Auswärtstrend

Viernheim. Obwohl sich bei den Handballern des TSV Amicitia an diesem Wochenende alles auf die Handballerfastnacht konzentriert, fliegt auch noch der Ball in den Punktspielen. Die Herren 1 gastieren heute bei der TSG Plankstadt, Spielbeginn ist um 16 Uhr. Das Hinspiel hatten die Viernheimer zwar gewonnen, aber die TSG ist als sehr heimstarke Mannschaft bekannt, angetrieben von den Zuschauern. Erst ein Spiel ging in der Mehrzweckhalle verloren, viermal ging die TSG als Sieger vom Feld. Dagegen hatte der TSV Amicitia auswärts bislang seine Probleme und musste viermal mit leeren Händen nach Hause fahren. Deshalb kann die Partie heute zum Schlüsselspiel für die Blau-Grünen werden – bei einem Sieg setzen sie sich endgültig in der Spitzengruppe fest. Trainer Christian Müller und Co-Trainer Mirco Ritter haben die gleichen Spieler dabei, die vor Wochenfrist den deutlichen Heimsieg gegen Rot-Malsch eingefahren haben.

Die Herren 2 bestreiten am Sonntag, 12. Februar, um 15 Uhr ein wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Der TSV Wieblingen 2 ist punktgleich mit den Viernheimern und liegt in der Tabelle genau hinter den Blau-Grünen. Die TSV-Amicitia-Mannen fiebern dem Duell im Abstiegskampf entgegen, auch wenn es ohne Haftmittel gespielt werden muss. Ein Lichtblick für das Team von Ralf Schaal ist das Comeback von Dominik Seib. Nach seinem Kreuzbandriss wird er wieder im Kader stehen.

Außer den beiden Herren-Mannschaften sind an diesem Wochenende nur noch drei Jugendteams im Einsatz: Die männliche E-Jugend spielt am Samstag um 12.15 Uhr bei der SG Leutershausen. Die zweite E-Jugend-Mannschaft fährt zur Aufbaurunde nach Eberbach und trifft dort auf den TV Eppelheim 2 und die SG Nußloch. Die Mädchen der weiblichen C-Jugend laufen am Sonntag um 12.15 Uhr bei KuSG Leimen auf. su