Gegen den ASV Schorndorf soll der Knoten platzen

Viernheim. Auch am dritten Kampftag in der Ringer-Bundesliga Südost hat der Stemm- und Ringclub (SRC) Viernheim Heimrecht. Am Samstag, 16. Oktober, ist mit dem ASV Schorndorf ein Traditionsverein zu Gast, der unter sechs Mannschaften in der noch jungen Tabelle aktuell mit zwei Punkten den dritten Platz einnimmt. Viernheim hat noch keinen Zähler auf dem Konto und ist Letzter. Kampfbeginn ist um 19.30 Uhr in der Waldsporthalle. Zuvor bestreitet die zweite Mannschaft in der Verbandsliga Nordbaden gegen den ASV Ladenburg 2 seinen Heimkampf.

Der ASV Schorndorf, oder die „Spartaner“, wie die Schwaben in Expertenkreisen auch genannt werden, zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Vereinen im Lande. Beim SRC Viernheim rechnet man damit, dass viele Anhänger aus dem Stuttgarter Raum anreisen und ihre Riege unterstützen werden. In erster Linie sollen aber die einheimischen Fans die Waldsporthalle in einen Hexenkessel verwandeln, damit endlich die ersten Punkte eingefahren werden können. Außerdem ist es für längere Zeit die letzte Möglichkeit, Bundesligasport live in der Waldsporthalle erleben zu können. Denn im Terminplan stehen bis Anfang Dezember nur Auswärtskämpfe.

Zuvor kommt es in der Verbandsliga Nordbaden zum Derby zwischen dem SRC Viernheim 2 und dem ASV Ladenburg 2. Die zweite Mannschaft des SRC hat an den bisherigen Kampftagen starke Leistungen gezeigt und ist Tabellenführer. Dicht dahinter rangieren die Römerstädter auf Platz zwei.

Alle Gäste und Zuschauer werden wieder auf der Tribüne platziert. Der Hallenbereich rings um die Matte bleibt geschlossen. Nur so kann den Vorschriften Folge geleistet werden. Es gilt weiterhin die 3G-Regel. Entsprechende Nachweise sind mitzuführen. Tickets gibt es nur an der Tages- oder Abendkasse. JR

