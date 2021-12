Geflügelter Himmelsbote

Da war er wieder. Oder sie. Genau konnte man das nicht bestimmen. Clarisse grinste, als sie das süße Kerlchen vor dem Fenster auf und ab hüpfen sah. Ein Rotkehlchen mit einem prächtig leuchtenden orangeroten Brustfederkleid tänzelte vor dem großen Kellerfenster, an dem sie vor ihrem Computer saß. Es sah zu ihr hinein und Clarisse hätte schwören können, dass der Vogel sie beobachtete. Aber das war vermutlich Unsinn. Allerdings kam er häufig, sonderte sich von der übrigen Schar Gartenvögel ein wenig ab, um seinen Tanz auf der kleinen Steinmauer vor dem Fenster aufzuführen. Das dauerte auch nie lange, aber es war schon fast zur Regel geworden. Manchmal zweimal am Tag - zu den Futterzeiten, bei denen die Sperlinge, Spatzen, Finken und Meisen regelmäßig nachschauten, ob das Vogelhäuschen wieder gefüllt war und dann zu zwanzigst in und um das runde Haus flatterten. Auch die Eichhörnchen vom angrenzenden Waldstück quetschten sich schon mal unter das Kegeldach und bedienten sich.

Clarisse und Walter waren vor ein paar Jahren hergezogen, hatten erst das Haus, dann den Garten renoviert und ein Futterhäuschen vor den halbhohen Holzpalisadenzaun platziert, der die Grenze zu einem kleinen unbefestigten Weg, besser gesagt ein Trampelpfad, bildete. Er war nie stark frequentiert. Von der Stadt wurde er gänzlich ignoriert und wuchs deshalb langsam aber sicher zu. Ein paar Kinder aus der Nachbarschaft spielten dort hin und wieder geduckt durch die abschließenden Sträucher des kleinen Wäldchens turnend. Ein älterer Mann nutze den Weg regelmäßig als Abkürzung zur Bushaltestelle, zu der er auf dem regulären Gehweg doppelt solange unterwegs gewesen wäre. Anfänglich hatte Clarisse ihn immer freundlich gegrüßt, wenn sie im Garten arbeitete. Aber der missmutige Blick, den sie davon erntete, oder das gänzliche Ignorieren des freundlichen Grußes ließ sie ihre Versuche irgendwann aufgeben. So hatte er bald seinen Spitznamen „der Mürrische“ bei den beiden weg.

Die ersten Vögel ließen nicht lange auf sich warten. Und nach einer Woche war eine Ladung Futter schneller vertilgt, als man schauen konnte.

„Heh, die sollen doch eigentlich unser Ungeziefer fressen!“ Clarisse kicherte bei dem Vorwurf ihres Gattens. Aber sie brachte es nie lange übers Herz, nicht nachzulegen. Im Internet hatte sie nachgelesen, dass man ruhig auch im Sommer füttern könne. Aber sie füllte nicht mehr so üppig auf.

Dann begann es, das Schauspiel.

Clarisse und Walter konnten sie in Ruhe und unbemerkt von ihren beiden Büros aus beobachten. Unbemerkt?

Es war schon eigenartig, was die Gefiederten da plötzlich vor ihrem Fenster trieben. Und auffällig. Anfänglich waren es eine ganze Menge verschiedener Vögel, die da ihr Tänzchen aufführten, immer mit den Köpfen in Richtung Fenster und nicht wie zufällig pickend in den Garten gerichtet. Tribbeln, hüpfen, hin und her. Das Rotkehlchen unter ihnen fiel besonders auf, schon wegen der knalligen Färbung.

Clarisse hielt es nicht mehr an ihrem Computer. Sie stand auf, ging in den Garten und kontrollierte das Häuschen. Die Vogelschar stob erschreckt davon. Wirklich, absolut nichts mehr drin. Sah aus wie geleckt. ‚Na dann bin ich mal nicht so‘, dachte sie und legte wieder nach. Nach kurzer Zeit war erneut Betrieb rund ums Vogelgasthaus.

Das Spiel sollte sich wiederholen. Sogar ans Fenster vom Esszimmer im Stockwerk darüber kamen sie. Eine mutige Blaumeise krallte sich am Holzrahmen fest und versuchte, ins Esszimmer zu lugen, in dem sie offensichtlich eine Bewegung festgestellt hatte.

„Fehlt nur noch, dass sie jedes Mal anklopfen und mit einem Beinchen hungrig in Richtung geöffneten Schnabel deuten“, spottete Walter wieder. Und, als Clarisse wieder einmal aufstand und mit der Futtertüte in den Garten verschwand: „Merkst du was? Die haben dich ganz schön im Griff...“.War schon ein wenig bizarr. Clarisse riss sich dann auch zusammen. „Also, nur noch am Sonntag“ grinste sie und hielt sich daran.

Langsam bemerkten es auch die Vögel, dass die vorlauten „Bestellungen“ nichts mehr brachten und die Tänze wurden seltener. Schließlich gab es genug Nahrung in der Natur.

Den ganzen Sommer war einmal in der Woche Hochbetrieb. Es wurde

Winter und Clarisse fütterte wieder häufiger, hängte zum 2. Advent einen Meisenknödel auf und freute sich am regen Leben im Garten. Als sie wieder am Computer arbeitete, bemerkte sie das schon bekannte Rotkehlchen am Meisenknödel hängen und picken. Aber was war das? Das Kerlchen suchte gar nicht nach Futter, sondern versuchte hektisch, seine Kralle aus dem Netz zu befreien, in dem sie sich verfangen hatte. Erschöpft hielt es immer wieder inne, startete aber schnell verzweifelnd flatternd den nächsten Versuch.

Clarisse schnappte sich die neuen grünen Gartenhandschuhe, die sie noch nicht in die Gartenhütte geräumt hatte, streifte sie über und machte sich eilends auf den Weg nach draußen. Das Rotkehlchen verfiel gänzlich in Panik, als sie sich näherte. Vorsichtig umschloss sie den aufgeregten Vogel, der allerdings in der grünen Höhle, den ihre Hände bildeten, plötzlich ganz ruhig wurde. Gerade so, als ob er einfach aufgegeben hätte. War er tot? Oder stellte er sich so? Clarisse zog vorsichtig das Netz von seinem Fuß und setzte ihn behutsam ins Beet unter das Vogelhäuschen.

Die Augen hatte das Kerlchen offen und sah sie an, bewegte sich aber nicht. War es in Schockstarre? Hatte es sich doch schwerer verletzt? Plötzlich hüpfte der Rotgefiederte ein paar Schritte zurück, pickte ein paar heruntergefallene Körner auf, sah Clarisse noch einmal an und flog zurück in den Futterplatz. Clarisse blieb ruhig stehen und beobachtete ihn. Der Vogel hatte keine Angst mehr vor ihr. Als er gesättigt war, machte er sich in aller Ruhe davon in den nächsten Strauch. Ihr fiel ein Stein vom Herzen. Nochmal alles gut gegangen.

Ab da begann es dann: Das Rotkehlchen tänzelte fast jeden Tag vor Clarisses Fenster. Auch wenn die Futterschüssel gefüllt war. Keine „Bestellung“ also. Und sie gewöhnte sich gerne an die freundlichen Besuche.

Auch heute, kurz vor Weihnachten, war das Rotkehlchen wieder vor ihrem Fenster. Schon länger als gewöhnlich. Flog immer wieder zum Zaun und zurück in Fensternähe. Ohne Umweg über die Körner im Häuschen. Es fraß also nicht. Die Flugfrequenzen wurden kürzer. Hin und weg zum Zaun und wieder hin zum Fenster. Ein paar hohe Hupfer, dann wieder von vorne.

Clarisse fiel das merkwürdige Verhalten des Vogels endlich auf und sie ging in das Büro ihres Mannes nebenan.

„Hast du auch das Rotkehlchen gesehen? Und schau mal, was es ständig macht...“ Walter bestätigte, dass ihm das auch schon aufgefallen war. „Ich schau jetzt mal nach“, Clarisse war schon halb aus der Tür. Sie warf sich schnell einen Mantel über und betrat den Garten. Einige Vögel stoben davon, das Rotkehlchen blieb. Es saß nun auf dem Zaun, hatte den auffälligen Flug aufgegeben. Clarisse schaute in die Futterstelle. Erst halb leer. Und sie erschrak, als der Vogel direkt vor sie dort hinein flog. Und sofort wieder auf den oberen Rand der Palisade. Auch das wiederholte sich. Dann tauchte er hinter den Zaun und stob kurze Zeit später wieder auf den Rand.

Was hatte er nur? Da war doch nichts. Und schon wieder ließ er sich vom Rand nach hinten fallen, um Sekunden später wieder oben zu landen. War vielleicht dahinter etwas? Clarisse zwängte sich durch die beiden Büsche, die sich mittlerweile recht breit vor der Gartentüre gemacht hatten, die nie benutzt wurde. Der Griff saß fest. Clarisse rüttelte fester an dem einfachen Schnappschloss. Es war nie verschlossen. Warum auch? Kannte ja eh kaum einer den kleinen Weg dahinter.

Endlich bewegte sich der Türgriff schwerfällig und in den Angeln quietschend ließ sich die Tür soweit öffnen, dass sie einen Blick auf den Weg werfen konnte. Was sie sah, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Da lag ein Mensch, genauer gesagt, der alte unfreundliche Nachbar von den drei Häusern weiter hinten.

Regungslos. Ohne Bewusstsein.

Clarisse zwängte sich durch den Spalt in der Tür und stürzte zu ihm hin. Lebte er noch? Wie lange er da wohl schon lag? Sie fühlte seinen Puls. Legte ihr Ohr dicht an seine Nase. Ja da war noch was zu spüren. Aufgeregt rannte sie zum Kellerfenster ihres Mannes und klopfte wild dagegen. „Schnell, ruf einen Rettungswagen! Da liegt der Mürrische hinter unserem Zaun und atmet kaum noch!“ informierte sie Walter. „Ich geh wieder zurück zu ihm!“

Clarisse blieb bei dem Mann, bis die Sanitäter eintrafen. Versuchte ihn anzusprechen, wach zu bekommen, hielt seine Hand. Walter führte das Team zu dem halb zugewachsenen Weg hinter dem Haus.

„Da hat er nochmal Glück gehabt“, bemerkte der eine Sanitäter nach einer kurzen Untersuchung. „Er ist unterkühlt, hat aber sonst keine erkennbaren Verletzungen, die Lebenszeichen sind ein wenig schwach, aber regelmäßig. Er ist stabil.“ Clarisse war froh und beantwortete die Fragen der Hilfstruppe, soweit es ihr möglich war.

„Sie bringen ihn ins Städtische?“ erkundigte sie sich und der Sani nickte. Dann schoben sie die Bahre zum Rettungswagen. Der Mann war wieder wach und ansprechbar, wenn er auch ein wenig verwirrt wirkte.

Clarisse zwängte sich zurück durch die Gartentüre und schloss sie. Da fiel ihr Blick wieder auf den oberen Rand des Zaunes: Das Rotkehlchen saß immer noch da. Schaute dem Treiben zu. Dann pickte es ein paar Haferflocken aus dem vom Trubel verwaisten Häuschen und flog seelenruhig davon.

Der Vorfall beschäftigte Clarisse noch lange. Sie hatte den Mann tatsächlich im Krankenhaus besucht und dort erfahren, was passiert war. Auf dem Weg zum Bus war er einfach auf dem nassen unregelmäßigen Trampelpfad an einer hochstehenden Wurzel gestolpert und hatte sich wohl den Kopf beim Aufprall auf den Boden gestoßen. Da er allein lebte, war keinem sein Fehlen aufgefallen. Seine Frau schon gestorben, das einzige Kind in die USA gezogen. Er erzählte Clarisse lebhaft davon, von dem mürrischen Verhalten keine Spur mehr. Und am 2. Weihnachtsfeiertag hatte er gerne die Einladung zum Essen angenommen, die Clarisse spontan ausgesprochen hatte. Es wurde ein richtig angenehmer Besuch, mit vielen guten Gesprächen über ein interessantes Leben des Mannes.

Dass die Rettung durch einen geflügelten Himmelsboten erst möglich wurde, hatte Clarisse allerdings vorsorglich nicht erzählt. Das hätte ihr eh keiner geglaubt...