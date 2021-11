Gefeiertes Heimspiel

Viernheim. Allmählich kehrt auch in der Viernheimer Musikszene wieder Normalität ein. Das zeigt sich in erster Linie bei den öffentlichen Auftritten. So auch beim gut besuchten Livekonzert der Rockhouse Family im Hannes Bräu. Zu hören gab es auch „Verdamp lang her“ aus dem Jahr 1981. Wolfgang Niedecken von BAP hätte damals wohl nicht damit gerechnet, dass sein Klassiker einmal so passend wie jetzt sein könnte.

Es war auch schon wirklich lange her, dass die Viernheimer Rockhouse Family vor heimischem Publikum auftreten konnte. Die Besucher im Hannes Bräu genossen den Abend mit Thorsten Popp (Gitarre und Gesang), Michael Gallei (Gitarre), Hansi Groß (Keybord und Bass) und Roger Dörsam (Schlagzeug) ebenfalls unübersehbar. Bei vielen altbekannten Liedern wurde lautstark mitgesungen.

„Deja Vu“ von Spliff weckte Erinnerungen an nicht allzu ferne Zeiten, „Alkohol“ von Herbert Grönemeyer passte perfekt zum Auftritt in der Brauerei und „Tage wie diese“ von den Toten Hosen hat man sehnlichst herbei gewünscht. Das Repertoire der vier Viernheimer hatte auch internationale Titel wie „Hold The Line“ von Toto, „In The Air Tonight“ von Phil Collins, „Radar Love“ von Golden Earing, „America“ von Razorlights und das legendäre „Purple Rain“ von Prince zu bieten, sehr zur Freude der Zuhörer. JR