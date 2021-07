Gartenfest beim MGV 1846

Viernheim. Der MGV 1846 lädt zu seinem Gartenfest ein, das in diesem Jahr auf dem Gelände des Vereinshauses Sandhöfer Weg 1A gefeiert wird. Beginn ist am Freitag, 30. Juli, mit dem Singen befreundeter Chöre, Samstagabend Unterhaltung mit Martin Böhm und den Schlagerstars, Sonntag Frühschoppen und anschließend Kaffee und Kuchen. Eine Einlasskontrolle erfolgt am Tor des Vereinsgeländes. Teilnehmen dürfen nur vollständig geimpfte Personen, Getestete oder Genesene. Es wird ein Kostenbeitrag von 5 Euro erhoben. Darin ist ein Getränk eingeschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Aufbauarbeiten beginnen am Donnerstag, 29. Juli, um 9 Uhr auf dem Vereinsgelände. Dazu werden noch Helfer benötigt. Für das Kuchenbüfett am Sonntagnachmittag wird um Kuchenspenden gebeten. Die Sänger eröffnen am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr das Gartenfest auf dem Vereinsgelände. red