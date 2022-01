Garagen bei Brand in Mitleidenschaft gezogen: Zeuge gibt Hinweis zu Jugendlichen

Viernheim. Noch nicht abschließend geklärt ist die Ursache des Garagenbrandes vom Montagabend am Kapellenberg. Dabei stand eine Garage komplett in Flammen, darüber hinaus wurden die Dächer von drei benachbarten Garagen in Mitleidenschaft gezogen. Zudem brannte eine unweit entfernt stehende Mülltonne. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge vor Ort zwei zirka 14 Jahre alte Jugendliche mit Spraydosen und einem Feuerzeug gesehen. Ob sie für das Feuer verantwortlich sind, sollen nun die weiteren Ermittlungen klären.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer offen stehenden Garage aus. Laut dem stellvertretenden Stadtbrandinspektor Daniel Werner stießen die Einsatzkräfte dort unter anderem auf Bierzeltgarnituren, Fahrräder und eine Spülmaschine. Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim war mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz. Nach gut einer Stunde hatten sie die Flammen gelöscht.

Keine Angaben macht die Polizei bislang zur Höhe des entstandenen Sachschadens. Die Beamten bitten etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06252/70 60 beim Kommissariat 10 der Bergsträßer Kriminalpolizei in Heppenheim zu melden.

