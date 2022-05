Ganz oben auf dem Treppchen

Viernheim. Bei den deutschen Meisterschaften des Deutschen JKA-Karate-Bunds (DJKB) in Bochum standen Vertreter des Viernheimer Karate-Dojo gleich mehrfach auf dem Siegertreppchen ganz oben. Neben drei Einzeltiteln wurde auch der Kata-Teamwettbewerb der Jungen gewonnen. Ausgerichtet vom Landesverband Karate Nordrhein-Westfalen und dem Karate-Dojo Wattenscheid hatten sich über 600 Starter in der Ruhr-Congress-Halle eingefunden, um sich der bundesweiten Konkurrenz zu stellen.

Die Viernheimer Delegation war mit 14 Teilnehmern, vier Trainern sowie Eltern und Freunden bei diesem hochgradig besetzten Turnier, das im nationalen Wettbewerbskalender an oberster Stelle steht, stark vertreten. Auch als mittlerweile geübte Turnierteilnehmer ist es trotzdem immer wieder eine emotionale und physische Herausforderung, sich bei solchen Titelkämpfen zu behaupten.

Mit einer gezielten Vorbereitung durch das Trainerteam Dennis Braun, Stefan Effler, Eblina Kelmendi, Elke Gall, Martina Sorge und Arturo Madeo konnten die Viernheimer Starter jedoch in Bestform antreten.

Im Kumite zeigten Sophie Seitz, Maxim Häussler und Mahassen Jaffal starke Leistungen und sicherten sich die Titel in den Einzelwettbewerben. Da wollte das Kata-Team der Jungen mit Finn Sprenger, Jan Gärtner und Koby Wilke natürlich nicht nachstehen – sie durften am Ende des Tages ebenfalls den deutschen Meistertitel feiern.

Deutsche Vizemeister wurden Zoe Reiser (Kumite) sowie das Kumite-Team der Damen mit Amélie Köhler, Emily Bevier und Mahassen Jaffal. Dritte Plätze erkämpften sich Nele Weidner (Kumite), Finn Sprenger (Kumite) und das Kata-Team der Mädchen in der Besetzung Nele Weidner, Zoe Reiser und Sophie Seitz.

Für die nächste anstehende Meisterschaft ist bei den Viernheimern aber nicht nur die sportliche Kompetenz gefragt, weil die südwestdeutschen Meisterschaften 2022 am Sonntag, 17. Juni, in der Waldsporthalle vom 1. Viernheimer Karate-Dojo ausgerichtet werden. Da braucht es auch organisatorisches Geschick. Natürlich wird dann auch das Team der Leistungsgruppe wieder antreten und hat dabei die Möglichkeit, in der Heimatstadt ihr Können unter Beweis zu stellen. JR

