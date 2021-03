Viernheim. Das Museum am Berliner Ring 28 ermöglicht wieder Einblicke in die Stadtgeschichte Viernheims. Das Besondere dabei ist: Die Besucher haben das Museum bei der Besichtigung auf vier Etagen ganz für sich allein. Der Eintritt ist frei. Möglich ist dies durch die Vergabe von Besichtigungsterminen. Gegen Voranmeldung kann ab sofort dienstags von 10 bis 16 Uhr, mittwochs von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags von 14 bis 17 Uhr ein Zeitfenster von 90 Minuten für eine Besichtigung gebucht werden. Aktuell dürfen nur bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten das Museum betreten, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden. Den Wunschtermin nimmt Marion Froschauer montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06204/929 20 71 entgegen. Termine können aber auch per E-Mail an museum@viernheim.de vereinbart werden. red