Die Sterne leuchten den Weg im närrischen Orbit: Viernheims Narren machen die Fastnachtssamstagsparty der Großen Drei unter dem Motto „FASA“ zu einer galaktisch guten Sause.

Die Partygäste haben sich an das Motto gehalten und kommen in passenden kosmischen Verkleidungen. Viele haben glänzende Hosen oder glitzernde Röckchen an, dazu funkelnde Sternchen oder Kugeln auf den Kostümen oder

...