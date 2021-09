Gäste des internationalen Frauen-Cafés treffen sich im Museum

Viernheim. Das internationale Frauen-Café traf sich diesmal im Heimatmuseum, wo bei Kaffee und Kuchen nette Gespräche geführt wurden.

Man nutzte die Gelegenheit, mit der Gleichstellungsbeauftragten Maria Lauxen-Ulbrich die aktuelle Sonderausstellung „Frauen-Blicke“ zu besuchen. Die Bilder und Geschichten weckten bei den Besucherinnen Erinnerungen an frühere Zeiten, die sie oft selbst noch miterlebten. „So einen Puppenwagen hatte ich damals auch“ sprudelte es aus einer Teilnehmerin beim Anblick eines Exponats spontan heraus. Das städtische Gleichstellungsbüro und das Museum Viernheim lässt in der Ausstellung Frauen zu Wort kommen und gewährt damit nicht nur Einblicke in deren Lebenswelt, sondern auch in die Geschichte Viernheims. Die Texte der Ausstellung stammen aus Interviews mit Zeitzeuginnen, die im Auftrag des Stadtarchivs geführt wurden.

Befragt wurden gebürtige und zugezogene Viernheimerinnen der Jahrgänge 1928 bis 1982 aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Von der Berufswelt als Bäuerin oder in der Bekleidungsfabrik Fourman, vom Engagement in Politik oder im Verein, von der Seniorin bis zur Schülerin reichen die Beiträge und geben so den Betrachtern Einblick in deren Erfahrungen.

Die geschilderten persönlichen Erlebnisse stehen exemplarisch für die Schicksale vieler Frauen und bieten so einen Blick auf die der Entwicklungen Viernheims in den vergangenen 70 Jahren. „Durch den Alltag der Frauen kann eindrucksvoll gezeigt werden, was die Schriftstellerin Nora Ephron mal sagte: Sei die Heldin deines Lebens, nicht das Opfer“, freute sich Maria Lauxen-Ulbrich über den Blick auf Viernheimer Heldinnen der jüngsten Vergangenheit. Die befragten Frauen erzählen vom Zusammenleben in der landwirtschaftlich geprägten Gemeinschaft, von den Veränderungen, die Wirtschaftsaufschwung und Stadtentwicklung mit sich brachten, und vom Miteinander in einer kulturell vielfältigen Gesellschaft.

Die Geschichten regen zum Nachdenken über die Rolle der Frau im sozialen Gefüge an. Dadurch wird die Aufmerksamkeit auch auf aktuelle und zukünftige gesellschaftliche Aufgaben gelenkt. JR