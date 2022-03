Futter und Arztkosten können bezahlt werden

Viernheim. Auch die Verantwortlichen des Viernheimer Tierschutzvereins „Katzen in Not – Grenzenlos“ wurden in den Zeiten von Corona vor besondere Herausforderungen gestellt. Weil durch die Pandemie wichtige Einnahmequellen versiegt sind, mussten Alternativen gefunden werden. Der beliebte Osterbasar musste nicht abgesagt werden. Das Markttreiben konnte unter bestimmten Auflagen stattfinden.

„Das hat hervorragend funktioniert. Wir hatten einige Gestecke schon im Vorfeld der beiden Haupttage im Internet präsentiert und auch gleich Anfragen erhalten. Reservierungen waren aber nicht möglich, die Leute mussten schon selbst vorbeikommen“, berichtete die Vereinsvorsitzende Beate Edinger von einem großen Interesse.

Ein breites Angebot aus selbst Gebasteltem, selbst Gebackenem, selbst Genähtem, selbst Gekochtem und selbst Gemaltem machte die Wahl für die Besucher nicht eben einfach. Im Mittelpunkt stand natürlich die Osterzeit, für die jede Menge Dekorationsartikel wie Kränze, ausgefallene Gestecke, Zeichnungen, aber auch hausgemachte Marmeladen und Honig sowie Spielzeug für die Vierbeiner angeboten wurde.

Die Erlöse werden jetzt für Futter und Arztkosten ausgegeben, die den Großteil der Ausgaben des Vereins ausmachen. Zum täglichen Geschäft der Tierfreunde gehört auch das Versorgen der freilebenden Katzen im Stadtgebiet. „Die werden eingefangen, vom Tierarzt untersucht, kastriert und gechipt, denn in Viernheim gilt eine Kastratur- und Kennzeichnungspflicht. Das Futter kommt von Tierfreunden und auch vom Tierheim, mit dem wir eng zusammenarbeiten“, schildert Beate Edinger, wie die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer aussieht. JR

