Viernheim. Der Wallfahrtsverein plant am Sonntag, 3. Oktober, eine Fußwallfahrt nach Leutershausen. Auf dem Weg wird es um die Bewahrung der Schöpfung, um Erntedank und um das Leben sowie die Botschaft des Heiligen Franziskus gehen. Alle Teilnehmer treffen sich um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz der Albertus-Magnus-Schule. Über die Neuzenlache, durch die Felder Richtung Bergstraße, wird das Ziel die Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist in Leutershausen sein. Nach dem Mittagessen kann mit der OEG der Heimweg angetreten werden. Die Teilnahme der Personen ist begrenzt und es gilt die 3G-Regelung. Anmeldung bei Lotte Gutperle-Minich unter Telefon 06204/75 78 1 oder per E-Mail an minichlotte@t-online.de. su

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1