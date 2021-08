Fußballerinnen verpassen Pokalsieg nur knapp

Viernheim. Sie waren so dicht dran am Pokalsieg wie noch nie, mussten sich am Ende aber denkbar knapp geschlagen geben. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia verloren nach großem Kampf das Pokalendspiel gegen den Karlsruher SC mit 0:1.

Das Finale des badischen Pokalwettbewerbs 2021 war eine Neuauflage der Endspiele von 2016, 2018 und 2020 – da hatte jeweils der KSC die Nase vorn und sicherte sich den Pokalsieg. Beim vierten Duell wollte es der TSV Amicitia den Karlsruherinnen so schwer wie möglich machen – und das gelang der Mannschaft von Trainer Patrick Kloskalla auch.

Die Viernheimerinnen standen von Anfang an tief und versuchten, dem KSC seine Stärke, nämlich das Spiel über seine Außenspielerinnen, zu nehmen. Das funktionierte eigentlich sehr gut, aber der KSC ließ durch außerordentlich starkes Pressing kaum Offensivaktionen des TSV Amicitia zu. Trotzdem hatte der Oberligist die erste Chance des Spiels. Ronellenfitschs Schuss in der 15. Minute wurde von Döbke im KSC-Tor pariert. „Wer weiß, was passiert, wenn wir da in Führung gehen…“, sinnierte Kloskalla später über die vergebene Führungsmöglichkeit.

Der KSC agierte danach druckvoll und schnürte Viernheim in dessen Hälfte ein. Was fehlte, waren jedoch zwingende Torchancen für den Regionalligisten. Als alle schon mit einem torlosen Halbzeitstand rechneten, kam Tomke Zeeh etwas zu ungestüm aus dem Tor und klärte gegen die KSC-Stürmerin. Schiedsrichterin Franziska Vögele, die das Spiel ordentlich und fair leitete, musste auf Elfmeter entscheiden. Melissa Zweigner-Genzer verwandelte sicher zur 1:0-Führung für den KSC (43.). Kurz darauf hätte die Torschützin sogar den Spielstand erhöhen können, aber Zeeh lenkte den Ball noch an die Latte.

In der zweiten Hälfte stellte der TSV Amicitia sein Spielsystem um. Mit Svenja Lüger und Audrey Mas kamen zwei frische Offensivkräfte in die Partie. Der KSC hatte zwar mehr Platz zum Spielaufbau. Große Chancen der Gegnerinnen konnten die Viernheimerinnen aber verhindern. Stattdessen erhöhten sie den Druck nach vorne. In der 75. Minute folgte ein toller Angriff über Ronellenfitsch, die sich auf der rechten Seite durchsetzte und den Ball scharf nach innen passte, wo Mas die Hereingabe nur um Zentimeter neben den langen Pfosten setzte. Das war die beste Ausgleichschance für den TSV Amicitia, der in den letzten Minuten bei tropischen Temperaturen vergeblich alles versuchte.

„Die Spielerinnen haben sich ein Riesen-Kompliment verdient. Bei diesen Temperaturen haben alle ein wahnsinniges Laufpensum abgespult und haben alles gegeben. Wir sind stolz vom Platz gegangen“, gratulierte Kloskalla nicht nur dem Pokalsieger KSC, sondern auch seiner Truppe. Auch Frauenfußballkoordinator Frank Schenkel lobte den engagierten Auftritt der Viernheimerinnen: „Das war die beste Leistung, die ich seit langem von unserer Frauen-Mannschaft gesehen habe.“

TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Pauline Kloskalla, Denise Stricklan, Valeria Mangione (52. Svenja Lüger), Pia Kielmann (72. Lorena Daub), Antonia von Achten, Jessica Ströbel (61. Audrey Mas), Rabea Ronellenfitsch (54. Anna Becker), Annike Müller, Luisa Weber, Laura Schell.